«Им чувствуется так». Глава ЦИК Беларуси Карпенко назвал эмпирической методологию оценки выборов Европой

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» назвал эмпирической методологию оценки выборов Европой.
— Методология Европарламента, будем так говорить, эмпирическая. То есть им чувствуется так, они решили высказать свою позицию таким образом — ни больше ни меньше, — заявил Игорь Карпенко.
По словам председателя ЦИК, легитимность выборов определяется волеизъявлением народа, который наделяет легитимными полномочиями конкретные органы, которые избираются в результате указанных выборов. Карпенко заявил, что в данном случае граждане выбирали президента Беларуси, сказав, что это ключевая должность в политической системе страны.
— Поэтому народ и определяет легитимность того или иного кандидата, который получает большинство голосов и получает соответствующие полномочия, — обратил внимание глава Центральной избирательной комиссии.
Тем временем глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко высказался о своих активах за рубежом после введения санкций против него.
Ранее глава ЦИК Карпенко пошутил, чему Запад плохо обучил некоторых белорусов.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Ирана Пезешкиану, сказав про визит в Беларусь.