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«Им чувствуется так». Глава ЦИК Беларуси Карпенко назвал эмпирической методологию оценки выборов Европой

Глава ЦИК Карпенко назвал эмпирической методологию оценки выборов Европой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в интервью телеканалу «Беларусь 1» назвал эмпирической методологию оценки выборов Европой.

— Методология Европарламента, будем так говорить, эмпирическая. То есть им чувствуется так, они решили высказать свою позицию таким образом — ни больше ни меньше, — заявил Игорь Карпенко.

По словам председателя ЦИК, легитимность выборов определяется волеизъявлением народа, который наделяет легитимными полномочиями конкретные органы, которые избираются в результате указанных выборов. Карпенко заявил, что в данном случае граждане выбирали президента Беларуси, сказав, что это ключевая должность в политической системе страны.

— Поэтому народ и определяет легитимность того или иного кандидата, который получает большинство голосов и получает соответствующие полномочия, — обратил внимание глава Центральной избирательной комиссии.

Тем временем глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко высказался о своих активах за рубежом после введения санкций против него.

Ранее глава ЦИК Карпенко пошутил, чему Запад плохо обучил некоторых белорусов.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Ирана Пезешкиану, сказав про визит в Беларусь.