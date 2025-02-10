Над Россией уничтожили 15 беспилотников. Военная операция, день 1083-й

8:04 Средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Семь БПЛА уничтожены над Кубанью, три — над Брянской и два над Ростовской областями, по одному — над Белгородской и Курской областями, а также Крымом.