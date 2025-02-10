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Над Россией уничтожили 15 беспилотников. Военная операция, день 1083-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать детали своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставки Киеву дальнобойных снарядов для ударов по России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заключение мирного договора возможно только с легитимной властью Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:24 Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает «принципиально важным», чтобы любые потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины.

По его словам, декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией и его нелегитимность могут «осложнить переговорный процесс и юридическую фиксацию его итогов».

8:19 Глава Белого дома Дональд Трамп не стал раскрывать детали своих контактов с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

8:14 Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против поставок немецкого оружия Киеву для ударов вглубь России. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

8:10.

8:07 ? В центре Краснодара обломки украинского беспилотника упали на жилой дом, пострадавших нет, сообщил глава города Евгений Наумов.

8:04 Средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Семь БПЛА уничтожены над Кубанью, три — над Брянской и два над Ростовской областями, по одному — над Белгородской и Курской областями, а также Крымом.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1083-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.