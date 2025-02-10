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Глава ЦИК сказал, что завершилось в Беларуси после выборов президента 2025

ЦИК пояснил, что завершилось после президентских выборов 2025 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в интервью «Беларусь 1» сказал, что завершилось в Беларуси после выборов президента 2025.

По словам Карпенко, президентская избирательная кампания завершила большой цикл политической модернизации, обусловленный внесением изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.

Глава ЦИК напомнил о том, что в стране на государственном уровне закреплено понятие электорального суверенитета. Он обратил внимание на то, что указанное понятие вошло в Концепцию национальной безопасности, утвержденной Всебелорусским народным собранием.

— И, конечно же, при внесении изменений и дополнений в действующее избирательное законодательство мы учитывали те основные направления, которые необходимо обеспечить с точки зрения защиты нашего электорального суверенитета, — пояснил Игорь Карпенко.

Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко назвал эмпирической методологию оценки выборов Европой: «Им чувствуется так».

Тем временем Игорь Карпенко высказался о своих активах за рубежом после введения санкций против него.

А еще глава ЦИК Карпенко пошутил, чему Запад плохо обучил некоторых белорусов.