Глава ЦИК сказал, что завершилось в Беларуси после выборов президента 2025

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в интервью «Беларусь 1» сказал, что завершилось в Беларуси после выборов президента 2025.
По словам Карпенко, президентская избирательная кампания завершила большой цикл политической модернизации, обусловленный внесением изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.
Глава ЦИК напомнил о том, что в стране на государственном уровне закреплено понятие электорального суверенитета. Он обратил внимание на то, что указанное понятие вошло в Концепцию национальной безопасности, утвержденной Всебелорусским народным собранием.
— И, конечно же, при внесении изменений и дополнений в действующее избирательное законодательство мы учитывали те основные направления, которые необходимо обеспечить с точки зрения защиты нашего электорального суверенитета, — пояснил Игорь Карпенко.
Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко назвал эмпирической методологию оценки выборов Европой: «Им чувствуется так».
Тем временем Игорь Карпенко высказался о своих активах за рубежом после введения санкций против него.
А еще глава ЦИК Карпенко пошутил, чему Запад плохо обучил некоторых белорусов.