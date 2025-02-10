Главные новости 10 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 февраля 2025 года.
Трамп держит в тайне подробности контактов с Путиным
Президент США Дональд Трамп не конкретизирует детали своего общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказали журналисты американских изданий, работающие в Белом доме. Ранее в New York Post вышел материал о переговорах Трампа и Путина, темой который стал конфликт на Украине.
Постпред России в ООН назвал условия заключения договора с Украиной
Эрдоган считает заявления Трампа по Газе абсурдными
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал план Дональда Трампа о выселении палестинцев из сектора Газа, назвав предложение абсурдным. Турецкий лидер отметил, что инициативы Белого дома «не стоят внимания и обсуждения» и являются «попытками взбить воду в ступе».
Севшее на мель на Сахалине судно окружают боновыми заграждениями
В Невельске для предотвращения разлива нефтепродуктов вокруг балкера из Китая An Yang 2, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения. Судно перевозило мазут. Авария может стать причиной экологической катастрофы, из-за чего в Сахалинской области введен режим ЧС.
В Госдуме рассмотрят законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров
Депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект о перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров. Инициатива предусматривает с 1 августа 2025 года проведение расчета индексации выплат по 10-балльному коэффициенту вместо трех, которые учитываются в настоящее время.