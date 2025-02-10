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Главные новости 10 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 февраля 2025 года.

Трамп держит в тайне подробности контактов с Путиным

Президент США Дональд Трамп не конкретизирует детали своего общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказали журналисты американских изданий, работающие в Белом доме. Ранее в New York Post вышел материал о переговорах Трампа и Путина, темой который стал конфликт на Украине.

Постпред России в ООН назвал условия заключения договора с Украиной

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя уточнил, что для ведения переговоров с Москвой Киев должны представлять люди, имеющие законные полномочия. Президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным, что может «осложнить переговорный процесс».

Эрдоган считает заявления Трампа по Газе абсурдными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал план Дональда Трампа о выселении палестинцев из сектора Газа, назвав предложение абсурдным. Турецкий лидер отметил, что инициативы Белого дома «не стоят внимания и обсуждения» и являются «попытками взбить воду в ступе».

Севшее на мель на Сахалине судно окружают боновыми заграждениями

В Невельске для предотвращения разлива нефтепродуктов вокруг балкера из Китая An Yang 2, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения. Судно перевозило мазут. Авария может стать причиной экологической катастрофы, из-за чего в Сахалинской области введен режим ЧС.

В Госдуме рассмотрят законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект о перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров. Инициатива предусматривает с 1 августа 2025 года проведение расчета индексации выплат по 10-балльному коэффициенту вместо трех, которые учитываются в настоящее время.