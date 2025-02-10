Главные новости 10 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп не конкретизирует детали своего общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказали журналисты американских изданий, работающие в Белом доме. Ранее в New York Post вышел материал о переговорах Трампа и Путина, темой который стал конфликт на Украине.