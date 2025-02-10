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Генконсульство Индии откроется в Екатеринбурге

В Екатеринбурге откроется Генконсульство Индии. Об этом заявил представитель МИД России в столице Урала Александр Харлов.

«Руководством Индии принято решение об открытии Генконсульства. Ожидаем распоряжения правительства, чтобы начать работы по организации и создании всех необходимых условий», — отметил Харлов.

По его словам, всего в Екатеринбурге работает около 15 консульских представительств. ЕАН сообщал, что в декабре в городе начал работу новый генконсул Китая Ло Шисюн. До своего назначения в Екатеринбург Ло Шисюн работал политическим советником посольства КНР в Армении, советником Евразийского департамента Министерства иностранных дел Китая и советником-посланником посольства КНР в Беларуси.