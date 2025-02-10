Мэр Лошкин велел предупредить челябинцев о мошенниках после резонансных случаев

— Нужно вести разъяснительную работу с нашими пенсионерами, — обратился Алексей Лошкин в главам районов на совещании в мэрии. — Подключайте общедомовые чаты, управляющие компании, советы директоров, которые при районах существуют. Подумайте над социальной рекламой. Факт вопиющий — пенсионерка и в дневное время попытка поджога.