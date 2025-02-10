Мэр Лошкин велел предупредить челябинцев о мошенниках после резонансных случаев

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главам городских районов взяться за борьбу с мошенниками после двух резонансных случаев. На прошлой неделе 59-летний мужчина попытался поджечь коврик у входа в административное здание на улице Цвиллинга по указке аферистов, а 62-летняя женщина перевела мошенникам 22 млн рублей.
Сумма, отобранная мошенниками у работавшей в компании «Транснефть» женщины, — рекордно большая для Челябинска. Об этом рассказал начальник городского УМВД Андрей Меньшенин. Он также заявил, что звонок поджигателю поступил с территории Украины.
— Пенсионер проживал в городе Копейске. Под действием мошенников он приобрел жидкое средство, после чего совершил это деяние, — рассказал Андрей Меньшенин. — Ущерба нет никакого, возгорания не произошло.
— Нужно вести разъяснительную работу с нашими пенсионерами, — обратился Алексей Лошкин в главам районов на совещании в мэрии. — Подключайте общедомовые чаты, управляющие компании, советы директоров, которые при районах существуют. Подумайте над социальной рекламой. Факт вопиющий — пенсионерка и в дневное время попытка поджога.