Посол в Молдавии высказался о пересмотре формата переговоров по ПМР

«На данный момент мы не видим оснований для пересмотра формата “5+2”. Обсуждать эти вопросы можно опять же в рамках этого формата. Потому что участвуют и ОБСЕ, и другие участники, которые пока как бы скрылись из глаз — в том числе Соединенные Штаты Америки», — сказал Озеров.