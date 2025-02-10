Американцы оценили работу Трампа в первые недели на посту президента

Большинство (56%) поддерживают введение 10-процентных пошлин на товары из Китая, но в то же время выступают против тарифов для Мексики (56%), Канады (62%) и стран Европы (60%). Меры в отношении Китая действуют с 4 февраля, а введение пошлин в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, отсрочили на месяц.