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Путин отметил решимость и дальше давать бой русофобии и неонацизму

Россия полна решимости и дальше активно противодействовать попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма и русофобии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку. И, конечно, особого внимания по-прежнему требует защита прав наших соотечественников за рубежом», — уверен российский лидер.

Он высоко оценил работу российского МИД. Министерство может по праву гордиться своей богатой и славной историей, считает Путин. По его мнению, наши дипломаты всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу.

А ранее президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.

Путин Владимир