Население Молдовы стареет, это негативно скажется на пенсионном бюджете — эксперты

Растущее число пожилых людей, оставшихся без попечения семьи, оказывает все большую нагрузку на систему социальной помощи. В настоящее время не все пожилые люди, оказавшиеся в такой ситуации, могут воспользоваться социальными и медицинскими услугами, и начатые в этой сфере реформы должны быть адаптированы к реальным потребностям населения, подытоживает другой эксперт — заведующая кафедрой социологии и социальной помощи Молдавского Госуниверситета Анастасия Очеретная.