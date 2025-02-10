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Население Молдовы стареет, это негативно скажется на пенсионном бюджете — эксперты

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Процесс старения населения в Молдове прогрессирует, об этом свидетельствуют предварительные данные проведенной в прошлом году переписи, при этом эксперты в области социологии бьют тревогу, так как старение населения неизбежно ударит по пенсионному бюджету.

Источник: Sputnik.md

По предварительным данным переписи установлено, что население в возрасте 65 лет и старше в Молдове составило 437,2 тысячи из общего числа в 2,4 миллиона человек, зафиксировав рост в структуре населения с 11,3% по переписи 2014 года до 18,2%.

Основным фактором ускоренного старения населения является массовая эмиграция, особенно молодежи, а это приводит к значительному снижению рождаемости в стране, отметила в рамках передачи на национальном радио доктор социологии Марианна Бучучану-Врабие. По ее словам, хотя продолжительность жизни за последние десятилетия несколько выросла, она остается самой низкой в ​​регионе.

Это снижение более выражено в сельской местности, что способствует старению наших деревень. Поэтому пожилое население в основном проживает в селах.

пояснила эксперт

Данные переписи подтверждают ее слова: из людей в возрасте 65 лет и старше 61,9% составляют женщины и 58,2% проживают в сельской местности.

Только 7,2% пожилого населения в Молдове сейчас продолжают заниматься профессиональной деятельностью, большинство из них заняты в сельскохозяйственном секторе, где заработные платы очень низкие, продолжает тему старший советник Департамента социальной и экономической защиты Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Юрку.

Решением было бы максимально удержать пенсионеров, пожилых людей на рынке труда и мотивировать их, найти механизмы мотивации, чтобы удержать их на рынке труда, что, возможно, решит проблему нехватки, которая наблюдается в настоящее время.

объясняет он

Растущее число пожилых людей, оставшихся без попечения семьи, оказывает все большую нагрузку на систему социальной помощи. В настоящее время не все пожилые люди, оказавшиеся в такой ситуации, могут воспользоваться социальными и медицинскими услугами, и начатые в этой сфере реформы должны быть адаптированы к реальным потребностям населения, подытоживает другой эксперт — заведующая кафедрой социологии и социальной помощи Молдавского Госуниверситета Анастасия Очеретная.

По сравнению с переписью 2014 года, по предварительным данным переписи 2024 года численность населения (имеющего постоянное место жительства) сократилась на 13,9%, доля городского населения увеличилась с 38,5% до 46,4%. Почти каждый третий человек, имеющий постоянное место жительства в стране, проживал в Кишиневе, в сравнении с каждым пятым по переписи 2014 года.

экономика