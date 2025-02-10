В Перми за дороги и благоустройство с 10 февраля начнет отвечать Евгений Радостев

В Перми с 10 февраля официально сменился начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми. К работе приступил Евгений Радостев.
Ведомство входит в функционально-целевой блок «Городское хозяйство» под руководством заместителя главы администрации Перми Дмитрия Галиханова. Новому начальнику департамента предстоит наладить работу дорожной инфраструктуры и по благоустройству города.
Евгений Радостев окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы». Муниципальную службу начал в департаменте финансов администрации Перми. С 2021 по 2023 год занимал должность заместителя начальника городского департамента дорог и благоустройства.
До назначения на новую должность Евгений Радостев работал главным инженером МКУ «Содержание объектов благоустройства».
Прежний руководитель департамента Дмитрий Мясоедов ушел в отставку 28 января этого года. Он его возглавлял с мая 2022 года.