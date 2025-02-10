Зачем в Севастополе хотят создать школу муниципальных депутатов

Качество муниципальных депутатов в Севастополе оставляет желать лучшего. Если их по каким-то моментам подтянут, у них появятся новые навыки, они получат новые компетенции по решению вопросов граждан, то это будет очень полезно. Потому что сейчас в органы местного самоуправления приходят люди, которые не всегда понимают, как надо работать с населением.