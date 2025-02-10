Зачем в Севастополе хотят создать школу муниципальных депутатов

Создать школу муниципального депутата в Севастополе предложил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Развожаев. Об этом он заявил по итогам недавней поездки в город-герой секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева. О чём идёт речь и для чего нужна такая школа, разбирался корр. ИА SevastopolMedia.
По словам политического эксперта Сергея Михайлюка, если речь идёт о том, чтобы повысить квалификацию муниципальных депутатов, то предложение хорошее.
Качество муниципальных депутатов в Севастополе оставляет желать лучшего. Если их по каким-то моментам подтянут, у них появятся новые навыки, они получат новые компетенции по решению вопросов граждан, то это будет очень полезно. Потому что сейчас в органы местного самоуправления приходят люди, которые не всегда понимают, как надо работать с населением.
Главное, по его мнению, чтобы в новой школе не готовили так называемых специалистов в области современных медиа, чтобы их не учили позиционировать себя в соцсетях
Стоит добавить, что школу муниципальных депутатов единороссы задумали сделать не только в Севастополе, но и в других регионах РФ. В частности, впервые об этом Якушев заявил 4 февраля на первичном тематическом форуме (6+) в Луганской народной республике.
Некоторые эксперты предположили, что такое внимание со стороны партийного руководства к первичным отделениям обусловлено желанием выстроить связь муниципальных депутатов с депутатами Госдумы. И делается это в первую очередь в преддверии выборов в нижнюю палату парламента.
По словам Михайлюка, ЕР всё время ищет новые возможности, форматы, площадки для усиления связи между первичками и партийным руководством. Начиная с проекта «Лидеры России». Поэтому ничего принципиально нового в контексте предстоящих выборов он пока не видит.
Напомним, конкурс «Лидеры России» (6+), формирующий руководителей нового поколения, впервые стартовал в 2017 году. За это время состоялось пять таких профессиональных состязаний, последнее — в 2023—2024 годах. Организатором является АНО «Россия — страна возможностей».
В 2020 году запустили конкурс «Лидеры России. Политика». Его цель — выявление перспективных общественно-политических лидеров для погружения в современную политическую среду. Второй раз о его запуске сообщили в 2024 году.
В 2013 году была создана Высшая школа государственного управления Президентской академии, которую потом заканчивали многие действующие или бывшие губернаторы российских регионов, в том числе Михаил Развожаев. Её ещё называют «школой губернаторов». В 2023 году на базе академии запустили проект «школы мэров».