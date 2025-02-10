Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине

«Прощай, Россия. Прощай, Ленин», — заявил литовский политик на видео на английском языке.
Накануне латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х сообщил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.
Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.
На пресс-конференции, состоявшейся в Вильнюсе, президент Литвы Гитанас Науседа назвал следующей целью Прибалтийских стран строительство «стратегически важной» линии электросети между Литвой и Польшей к 2030 году.
В свою очередь, польский лидер Анджей Дуда призвал разработать эффективные меры по защите критически важной энергетической инфраструктуры, а также усилить санкции ЕС против Москвы. Эту идею также поддержал глава Эстонии Алар Карис, который выступил за полное прекращение импорта энергоносителей из России в Евросоюз.
Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Литве сейчас идет демонтаж блоков одной из закрытых ТЭС для передачи оборудования Украине и его подключения к украинской энергосистеме, это планировалось завершить еще до начала зимы.
В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).