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Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Россией и Лениным, видеофрагмент этого момента политик опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Источник: © РИА Новости

«Прощай, Россия. Прощай, Ленин», — заявил литовский политик на видео на английском языке.

Накануне латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х сообщил, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.

Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.

На пресс-конференции, состоявшейся в Вильнюсе, президент Литвы Гитанас Науседа назвал следующей целью Прибалтийских стран строительство «стратегически важной» линии электросети между Литвой и Польшей к 2030 году.

В свою очередь, польский лидер Анджей Дуда призвал разработать эффективные меры по защите критически важной энергетической инфраструктуры, а также усилить санкции ЕС против Москвы. Эту идею также поддержал глава Эстонии Алар Карис, который выступил за полное прекращение импорта энергоносителей из России в Евросоюз.

Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Литве сейчас идет демонтаж блоков одной из закрытых ТЭС для передачи оборудования Украине и его подключения к украинской энергосистеме, это планировалось завершить еще до начала зимы.

В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).

энергетика