Президент Литвы сделал странное заявление о России и Ленине

Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в Литве сейчас идет демонтаж блоков одной из закрытых ТЭС для передачи оборудования Украине и его подключения к украинской энергосистеме, это планировалось завершить еще до начала зимы.