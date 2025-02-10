Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой технологическому лидерству

В ходе своего выступления Михаил Мишустин отметил, что открытию собственных производств и наращиванию выпуска продукции будут способствовать все новые нацпроекты. При этом восемь профильных национальных проектов технологического лидерства охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от иностранных производителей. Речь идёт о нацпроектах «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Новые атомные и энергетические технологии», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».
Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, Минздраву, госкорпорации «Роскосмос», Минфину, Российской академии наук и другим министерствам и организациям, ответственным за реализацию нацпроектов по технологическому лидерству, поручено до 20 марта обеспечить рассмотрение кураторами этих национальных проектов вопросов, связанных с включением в их паспорта дополнительных требований и положений, содержащихся в ранее принятых программных и стратегических документах.
Минэкономразвития также до 20 марта предстоит обеспечить согласование с кураторами нацпроектов и научно-техническим советом Комиссии по научно-технологическому развитию России и последующее утверждение методики расчёта комплексного индекса технологической независимости. Соответствующие индикаторы должны содержаться в едином плане по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Минобрнауки поручено обеспечить проведение отбора и утверждение кураторами национальных проектов по обеспечению технологического лидерства отраслевых центров компетенций таких проектов, а также определить их руководителей. Срок — до 1 апреля.
В рамках реализации закона «О технологической политике в Российской Федерации» Минэкономразвития и министерствам и организациям, ответственным за реализацию нацпроектов по обеспечению технологического лидерства, совместно с Российской академией наук предстоит проработать предложения по установлению особенностей исполнения таких национальных проектов, включая требования к системе управления реализацией карт технологической кооперации, предусматривающие в том числе описание производственно-технологических процессов, а также необходимых критических технологий и их разработчиков. Срок — до 20 апреля.
Как отметил на стратсессии Михаил Мишустин, успех в развитии технологического лидерства зависит от эффективной реализации мер по наполнению отраслей экономики современными разработками, инновациями, что расширит выбор качественных отечественных товаров для людей и в целом позволит укрепить суверенитет России в условиях беспрецедентных санкций.