Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой технологическому лидерству

В ходе своего выступления Михаил Мишустин отметил, что открытию собственных производств и наращиванию выпуска продукции будут способствовать все новые нацпроекты. При этом восемь профильных национальных проектов технологического лидерства охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от иностранных производителей. Речь идёт о нацпроектах «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Новые атомные и энергетические технологии», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».