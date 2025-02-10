Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

Кроме того, Фонд принял дополнительные меры по поддержке отечественных товаропроизводителей. В 2024 году с отечественными предприятиями заключены договоры на 1,1 трлн тенге — рост составил 76% по сравнению с 2023 годом. Офтэйк-контракты достигли 191 млрд тенге, что в 10 раз больше прошлогоднего показателя. Впервые система закупок «Самрук-Қазына» была признана соответствующей международным стандартам ЕБРР, АБР и ОЭСР.