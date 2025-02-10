Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

Председатель правления АО «ФНБ “Самрук-Қазына” Нурлан Жакупов представил отчет о реализации инвестиционных проектов. Среди ключевых достижений — восстановление энергоблока № 1 Экибастузской ГРЭС-1, что увеличило мощность станции до 4000 МВт, а также строительство газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы. В рамках модернизации нефтегазовой отрасли введен в эксплуатацию пятый компрессор обратной закачки на месторождении Карачаганак.
В транспортно-логистическом секторе завершено строительство грузового терминала в китайском городе Сиань, что позволило сократить сроки доставки товаров по казахстанским маршрутам. Кроме того, уложено более 250 км газопровода и 500 км железнодорожных путей, запущено движение поездов на 132 км вторых путей на участке Достык-Мойынты.
На данный момент в инвестиционный портфель Фонда входят 46 проектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, транспортно-логистической и других отраслях общей стоимостью 33,3 трлн тенге.
В 2025 году планируется завершить газификацию 66 населенных пунктов Жетісуской области благодаря строительству магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал». Решение проблемы нехватки воды в Жанаозене и Мангистауской области будет обеспечено запуском в Кендерли опреснительного завода мощностью 50 тыс. м³ в сутки.
Развитие транзитного потенциала Казахстана продолжится за счет увеличения пропускной способности Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ) и модернизации железнодорожного участка Достык-Мойынты. Также предусмотрены проекты по гидроочистке дизельного топлива на ПНХЗ, расширению производства битума на CASPI BITUM и строительству второго участка газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».
В рамках стратегии локализации прогнозная доля местного содержания в транспортно-логистических проектах составляет 85%, в энергетике — 60%, а в инфраструктурных проектах, таких как опреснительный завод, строительство комфортных школ, сети 5G и прокладка ВОЛС — 80%.
Кроме того, Фонд принял дополнительные меры по поддержке отечественных товаропроизводителей. В 2024 году с отечественными предприятиями заключены договоры на 1,1 трлн тенге — рост составил 76% по сравнению с 2023 годом. Офтэйк-контракты достигли 191 млрд тенге, что в 10 раз больше прошлогоднего показателя. Впервые система закупок «Самрук-Қазына» была признана соответствующей международным стандартам ЕБРР, АБР и ОЭСР.
Олжас Бектенов подчеркнул важность привлечения частных инвестиций и снижения доли государства в экономике.
«Как отметил Глава государства, приоритетом нашей работы должны стать инфраструктурные и промышленные проекты, развитие транспорта, логистики, а также цифровизация и искусственный интеллект. Правительство будет контролировать реализацию ключевых проектов, а также активно вовлекать частных инвесторов», — заявил Премьер-министр.
Также он поручил усилить контроль за сроками исполнения проектов, исключить затягивание работ и необоснованное удорожание.