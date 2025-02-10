Краевое минЖКХ возглавила бывший замруководителя краевого УКСа

Должность министра ЖКХ стала вакантной после перехода экс-руководителя ведомства Артема Балахнина в мэрию Перми. Наталью Киселеву собеседники «Ъ-Прикамье» относят к команде «инфраструктурного» вице-премьера Андрея Алякринского, которому недавно был передан блок по управлению ЖКХ.