Хабиров: Башкортостан с Беларусью объединяет больше, чем экономика

Регион заинтересован в коммунальной, сельскохозяйственной технике, продуктах питания и легкой промышленности. В Беларусь Башкортостан экспортирует продукцию химической промышленности, металлы, стекло и изделия из них. Стороны активно сотрудничают в сфере туризма, культуры. Есть планы взаимодействовать в области образования. О перспективных направлениях двустороннего сотрудничества в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
— Радий Фаритович, как вы в целом оцениваете развитие торгово-экономических и других отношений с Беларусью? Можно ли сказать, что санкции недружественных стран придали им дополнительный импульс?
— Добрый день. Мы считаем, что Республика Беларусь — это наш главный партнер, и партнер не только внешнеэкономический, поскольку у нас очень всестороннее сотрудничество также в области культуры, гуманитарной, социальной сферы. Исходя из этого, мы уделяем самое серьезное внимание развитию отношений и перспективам этих отношений.
Безусловно, первое — это товарооборот, и мы активно работаем над его ростом. Есть определенные успехи и задачи. В частности, в последние годы мы четко фиксируем увеличение импорта из Республики Беларусь в Республику Башкортостан, и нас это радует. Но в целом главная наша задача с учетом особых отношений между Беларусью и Российской Федерацией — это промышленная кооперация. Мы хотим идти в нашем сотрудничестве дальше, глубже, создавать совместные предприятия, совместные продукты.
Что касается санкций, то они повлияли неожиданным образом для наших так называемых оппонентов: мы стали еще ближе, мы стали еще эффективнее. Если взять, опять же, вопрос промышленной кооперации, то в ее рамках уже появилось более 350 наименований различных изделий. Эта продукция формируется за счет совместного труда предприятий Башкортостана и Беларуси. То есть мы спокойно и уверенно выполняем задачу по импортозамещению.
Справочно:
По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации за январь-ноябрь 2024 года Беларусь входит в первую десятку стран-контрагентов Башкортостана с долей 5,4% во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан. Доля экспорта с Республикой Беларусь в общем объеме внешнеторгового оборота с Башкортостаном составляет 46,9%, доля импорта — 53,1%.
Да, действительно, мы частые гости в Беларуси, потому что без постоянных контактов, без постоянной настройки всех необходимых процессов невозможно прийти к успеху. И сегодня здесь вновь большая делегация из Башкортостана. Все мы работаем в рамках дорожной карты, которая сперва была сформирована совместно с белорусскими коллегами на 2022−2024 годы. Сейчас уже есть новая дорожная карта сотрудничества, рассчитанная на 2025−2027 годы.
— Относительно недавно в Башкортостане было создано сборочное производство техники «Амкодор». В чем особенность совместного проекта?
— Действительно, мы достаточно быстро в 2022 году построили большое предприятие с производственными помещениями в 20 тысяч квадратных метров — всего за девять месяцев. Предприятие выпускает востребованную продукцию в Приволжском округе, и не только для Республики Башкортостан. Сейчас идет настройка всех механизмов. Полагаю, что это предприятие — хороший пример эффективной взаимной промышленной кооперации. В настоящее время есть другой очень хороший пример, на мой взгляд, — это сотрудничество между Минским автозаводом и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Это производство троллейбусов «Горожанин». Очень популярный троллейбус, на него в Российской Федерации стоит очередь. Парадоксальная вещь, могу вам сказать, — очередь настолько большая, что Башкортостан даже не может встать в нее и купить, поскольку уже контракты заключены ранее. Сейчас стоит также задача существенно увеличить, во-первых, производство комплектующих в Башкортостане, то есть сделать более глубокой сборку, а во-вторых — наладить производство большего количества троллейбусов.
Справочно:
В рамках реализации проекта «Территория развития электротранспорта “МАЗ-УТТЗ” (совместный проект ОАО “МАЗ” и АО “УТТЗ”) планируется строительство нового завода, на котором будет осуществляться сборка существующих моделей электротранспорта “МАЗ” и совместная проектировка новых. Планируемый объем инвестиций 1,297 миллиарда российских рублей. Запуск совместного производства запланирован на 2-й квартал 2026 года.
У нас очень неплохое сотрудничество с Минским тракторным заводом, в том числе это и сборка колесной техники. Сейчас мы начинаем сборку гусеничных тракторов. Пока объем машинокомплектов получаем небольшой, и очень бы хотели эту линейку расширить, поскольку в АПК Башкортостана задействовано несколько тысяч тракторов — мы такая же аграрная республика с развитым сельским хозяйством, как и Беларусь.
Сейчас мы идем на более высокую фазу сотрудничества. Совместно с белорусскими коллегами работаем над созданием индустриально-инвестиционного кластера в Башкортостане. Это первый опыт вообще в Российской Федерации, когда кластер создается с участием иностранных производителей, в данном случае белорусских. Здесь необходимо изменить федеральное законодательство. Мы с Советом Федерации отработали законодательную инициативу. Полагаю, что мы ее в ближайшее время внесем.
Задача — объединить внутри кластера предприятия Беларуси и Башкортостана и наложить на этот кластер те меры поддержки, которые возможны в рамках кластерной промышленной кооперации. Я могу перечислять и перечислять. Так, с «АльденаГрупп» мы работаем в части открытия в Башкортостане, в нашей особой экономической зоне, производства сепараторов для аккумуляторных батарей. Это тоже хороший проект, и мы очень хотели бы, чтобы компания реализовала свою идею. Уже идут проектные работы. Это очень важно — когда объединяются компетенции башкирских производителей и белорусских, появляется гораздо более высокий технологический уровень продукта. И это наша главная задача.
— Башкортостан закупает большое количество различной белорусской техники. Как решается вопрос о ее сервисном и гарантийном обслуживании?
— Здесь можно привести пример нашей работы с МАЗом. Буквально три года назад к нам обратилась компания, попросила оказать содействие в выделении участка под строительство небольшого центра продаж Минского автозавода. Это буквально небольшой центр. Мы его, кстати, вместе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко открыли. Центр начал работать, и за эти три года компания превзошла все свои ожидания по объему продаж автомобилей на территории Башкортостана.
Буквально недавно ее представители обратились к нам с просьбой дать еще участок земли для строительства именно сервисного центра, так как продано уже достаточно много автомобилей МАЗ у нас в республике. Разумеется, возникает необходимость осуществлять их техническое обслуживание, капремонт и так далее, и мы эту работу ведем.
Точно такая же история у нас и с «Амкодором». В течение трех последних лет мы покупали много коммунальной техники в Беларуси, и нашим коммунальщикам она нравится, они ее очень хвалят. Это и грейдеры, и погрузчики. И их накопилось столько, что уже нужно формировать сервисный центр, и работа в этом направлении ведется. Почти аналогичная история в отношении сельхозтехники, которую мы активно покупаем у Беларуси.
Справочно:
Доля тракторов МТЗ в общем парке аграрно-промышленного сектора Башкортостана составляет 58%. Также на полях трудится 11% зерноуборочных и 67% кормоуборочных комбайнов «Полесье».
Напомню, что финансовые инструменты, которые есть по линии «Росагролизинга», распространены и на белорусскую технику — есть возможность покупки в лизинг. Нашим аграриям белорусская техника очень понятна, у них большой опыт ее использования.
То есть практически по всем направлениям мы идем дальше, к более глубокой кооперации.
Хабиров: Башкортостан нуждается в белорусских тракторах и коммунальной технике>>>.
— Россия и Беларусь на фоне санкций планируют развивать совместный проект по производству самолета «Освей». В Уфе находится профильный вуз, в котором готовят специалистов по авиационным двигателям. Рассматривается ли вопрос подготовки кадров для Беларуси?
— Действительно, Башкортостан — это центр компетенции в области изготовления двигателей для самолетов, прежде всего для всей линейки боевых. Это очень высокий технологический уровень, и сообразно этому очень развита научно-техническая работа. Наш Уфимский университет науки и технологий, который объединил Авиационный университет и Башкирский госуниверситет, является флагманским в данном направлении. У нас действует передовая инженерная школа. Мы готовы предоставить возможность обучения белорусских студентов в нашем университете. Здесь есть различные варианты. Например, по квотам правительства Российской Федерации, выделяемых для Беларуси. То есть студенты могут получать образование за счет федерального бюджета. Также возможно осуществлять обучение на платных условиях. Мы готовы сотрудничать с белорусскими партнерами в этом направлении.
— Радий Фаритович, всем известно, что в Башкортостане уникальная и богатая национальная кухня. Понятно, что покупатель хорошо разбирается в качестве продуктов питания и купит только хороший товар. Какая белорусская продукция пищевой промышленности пользуется спросом в Башкортостане? И наоборот, что из производимого в вашем регионе стало настоящим брендом в Беларуси?
— Здесь все-таки мы, наверное, имеем дело, когда в основном пищевая продукция белорусских производителей завозится в Башкортостан. Очень популярна ваша молочная продукция, кисломолочная. Мы все марки хорошо знаем. Очень популярна у жителей мясная продукция белорусских производителей, также нравятся кондитерские изделия и шоколад из Беларуси. Сегодня более чем в 80 магазинах Башкортостана открыты специализированные точки продажи именно белорусской продукции.
Мы специально открывали эти магазины, договаривались с нашими сетевыми компаниями, которые давали возможность белорусским продуктам быть на прилавке, и они уже завоевали свой авторитет, свое признание. И полагаю, что для белорусских производителей иметь такой рынок в четыре миллиона человек — это хорошо.
Справочно:
Через торговую сеть «Колбасыр», которая насчитывает 40 торговых объектов в Уфе, Стерлитамаке Иглино реализуется мясная и молочная продукция 9 крупных белорусских предприятий пищевой промышленности. В связи с возросшим спросом в марте 2025 года в рамках расширения сети планируется строительство оптово-распределительного центра площадью 1000 квадратных метров.
Помимо пищевой продукции мы сейчас очень заинтересованы в продукции белорусской легкой промышленности.
Так, известное гомельское предприятие «Коминтерн», которое шьет костюмы — и мужские, и женские, — открыло в Башкортостане большое представительство, фронт-офис, и оно достаточно популярно, дела идут неплохо.
Кроме того, мы специально изучали и выезжали смотреть в Минске вашу новую сеть «Да дому» и очень хотели бы, чтобы эта сеть появилась у нас в республике.
Вообще, мы в целом готовы к тому, чтобы у нас был открыт большой Торговый дом Республики Беларусь — наподобие тех, что есть у вас, где по этажам продают продукцию той или иной области. Для этого мы готовы предоставить земельный участок, оказать содействие во всех вопросах. Одним словом, Башкортостан широко открывает двери для белорусской продукции.
— Радий Фаритович, предыдущая ваша встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялась в 2021 году. Все ли намеченное тогда удалось реализовать?
— В 2021 году на встрече президент Республики Беларусь обратил внимание на две вещи — это рост товарооборота и промышленная кооперация. Вот по этим пунктам есть успехи, чего мы добились за эти три года. Сегодня важно сконцентрироваться на социально-гуманитарных проектах, сейчас это актуально. Наши народы очень сильно стремятся к общению друг с другом. Это и туристические проекты, и исторические. Впереди 80-летний юбилей нашей Победы в Великой Отечественной войне. Это тоже целый ряд мероприятий, в которых мы хотим принять участие и пригласить белорусскую сторону.
— На фронтах воевало более 710 тысяч уроженцев Башкортостана. Свыше 200 тысяч награждены орденами и медалями, 278 удостоены звания Героя Советского Союза. При активном содействии вашего представителя в Беларуси в их честь 21 июня 2024 года в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой» открыта мемориальная доска. Также реализован масштабный проект — в свет вышла книга «Сыны Башкортостана в боях за Беларусь». Планируются ли новые совместные проекты, может быть, совместные работы поисковых отрядов на территории Беларуси?
— Эта работа не то что планируется, она постоянно ведется, и поисковые группы из Башкортостана регулярно сюда приезжают. Это длится уже много лет, и мы эту инициативу очень сильно поддерживаем. Я думаю, что это хорошее патриотическое воспитание. Но, подчеркиваю, впереди юбилейные события. Мы хотим сегодня пригласить наших белорусских коллег принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы.
У нас в Уфе будет и «Бессмертный полк», и другие мероприятия. И в то же время мы знаем, что в Беларуси будет проходить акция «Беларусь помнит», и готовы принять в ней участие — отправить делегацию.
Мы очень признательны белорусской стороне за выпуск книги «Сыны Башкортостана в боях за Беларусь» и расцениваем это как уважительное отношение к памяти жителей Башкортостана, которые погибли в боях за Беларусь. Мы очень трепетно к этому относимся.
Книгу «Сыны Башкортостана в боях за Беларусь» презентовали в Минске>>>.
Справочно:
В 2023 году во время поисковых работ в Беларуси были обнаружены останки военнослужащего и медаль «За отвагу». Удалось установить, ей в 1942 году был награжден лейтенант Петр Фокин. Уроженец деревни Новопетровское Зианчуринского района Республики Башкортостан погиб в 1944 году в боях на подступах к Витебску во время освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Боевою награду героя во время визита в Башкортостан премьер-министр Беларуси Роман Головченко передал главе региона.
Также мы хотим открыть для башкирских школьников памятные места Беларуси, красивые, живописные места, в том числе и связанные с патриотическим воспитанием. Уже в этом году мы планируем отправить к вам несколько школьных групп, чтобы они посмотрели.
Одновременно мы хотим выйти с предложением к белорусской стороне, которое инициировал посол Российской Федерации Борис Грызлов. Он предлагает, чтобы мы пригласили школьников из Беларуси по маршруту Минск-Уфа-Минск и показали им Башкортостан. Нам тоже есть что показать. Полагаю, это будет интересная поездка для них.
— Уверен, что наши школьники обрадуются, когда будет принято такое решение. Если говорить о развитии внутреннего туризма. Какие, на ваш взгляд, нужно предпринять шаги, чтобы он действительно стал массовым?
— Вы знаете, это поступательный процесс, он всегда начинается с постепенного открытия друг друга. Поэтому для нас флагманским проектом в данном направлении является программа «Башкирско-белорусское долголетие». Мы более трех тысяч наших ветеранов уже направили в Беларусь, и отзывы самые лучшие. В нашем бюджете мы заложили деньги для того, чтобы субсидировать такие поездки еще для 1300 ветеранов, и эту работу будем продолжать.
Очень важно, чтобы был авиационный рейс, и он есть. Буквально был небольшой перерыв — два месяца, но с 5 марта мы вновь его открываем. Сейчас мы работаем над тем, чтобы было две частоты. Пока мы не можем найти авиаперевозчика — сами понимаете, эти трудности возникают у нас в Российской Федерации с наличием бортов и авиаперевозчика. Но на данный момент мы провели вполне успешные предварительные переговоры. Когда будет два рейса в неделю, тогда это позволит еще более активно развивать туризм. Хотя, в принципе, вот мы прилетели сейчас рейсом Уфа-Москва, пересадка один час — «час лету», как говорится, сюда. Но все равно прямой рейс лучше.
Глава Башкортостана: авиарейсы из Уфы в Минск могут выполняться чаще>>>.
А еще мы туристических операторов привозили белорусских к нам в Башкортостан, а наших — к вам, потому что все-таки это работа туристического бизнеса, и они должны открывать новые направления.
Просто надо, подчеркиваю, к этому относиться, как к некоему бизнес-проекту, и системно, планомерно его вести.
— Еще один вопрос, который очень интересует белорусов: как поживают недавно переселенные в Башкортостан белорусские зубры?
— Тут, как говорится, цифры сами за себя говорят. Республика Беларусь нам передала 18 зубров. На сегодняшний день их у нас уже 23. То есть у нас появились за это короткое время пять телят. Это очень хороший показатель. Пять телят — представляете? И чувствуют себя ваши зубры в Башкортостане прекрасно. По показателям мы мониторим, проводим эту работу, причем работу высоконаучную, поскольку это не так, что мы просто взяли каких-то зверей, привезли в республику — это большой научный проект.
Лукашенко и Хабиров обсудили белорусских зубров в Башкортостане>>>.
Задача — создать у нас в Башкортостане самопроизводящее стадо. И для того, чтобы это стадо развивалось, нам в ближайшее время необходимо еще 18 зубров — хотим попросить у белорусской стороны. И потом будем думать дальше, что с ними делать. Мы можем идти по пути создания именно Беловежской группы зубров, либо можем перейти на скрещивание белорусских зубров с кавказскими зубрами, которые у нас есть в Орловской области — большое стадо, в Калужской области. Здесь будем ждать рекомендаций наших ученых. Но в целом, подчеркиваю, белорусские зубры в Башкортостане чувствуют себя как дома.
— Позволю себе еще один, финальный, вопрос о взаимодействии в области культуры. Какие проекты вы считаете более перспективными?
— Мы принимаем участие практически во всех культурных мероприятиях, на которые нас приглашают, в самых разных. Например, в Минске мы организовали Дни Республики Башкортостан. Вы знаете, что у нас в республике проживают почти четыре тысячи белорусов, которые сохранили свою самобытность. В Иглинском районе они компактно проживают, там проводятся и Иван Купала, и всевозможные другие традиционные праздники белорусов, в которых мы принимаем самое активное участие, их поддерживаем. Кроме того, существует национальный культурный центр.
Моя мечта, и об этом я тоже хочу поговорить с президентом Беларуси, а помимо этого будет еще и большая межведомственная комиссия с Романом Головченко, где будут такие культурно-гуманитарные вещи обсуждаться — я бы хотел организовать тур нашего Башкирского театра оперы и балета, нашего симфонического оркестра в Беларусь, ну и, соответственно, пригласить артистов из Беларуси в Республику Башкортостан, чтобы порадовать наших жителей творчеством белорусов.