Хабиров: Башкортостан с Беларусью объединяет больше, чем экономика

— Действительно, мы достаточно быстро в 2022 году построили большое предприятие с производственными помещениями в 20 тысяч квадратных метров — всего за девять месяцев. Предприятие выпускает востребованную продукцию в Приволжском округе, и не только для Республики Башкортостан. Сейчас идет настройка всех механизмов. Полагаю, что это предприятие — хороший пример эффективной взаимной промышленной кооперации. В настоящее время есть другой очень хороший пример, на мой взгляд, — это сотрудничество между Минским автозаводом и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Это производство троллейбусов «Горожанин». Очень популярный троллейбус, на него в Российской Федерации стоит очередь. Парадоксальная вещь, могу вам сказать, — очередь настолько большая, что Башкортостан даже не может встать в нее и купить, поскольку уже контракты заключены ранее. Сейчас стоит также задача существенно увеличить, во-первых, производство комплектующих в Башкортостане, то есть сделать более глубокой сборку, а во-вторых — наладить производство большего количества троллейбусов.