В ЕС нашли способ увеличить расходы на оборону

В военные расходы предлагается включить траты на военный персонал и обслуживание техники, сказал Politico один из европейских чиновников. Сейчас они учитываются в дефиците бюджета стран-членов ЕС, который контролирует Еврокомиссия. Согласно бюджетному правилу, государства блока должны удерживать дефицит национального бюджета на уровне менее 3% от валового внутреннего продукта, а госдолг — менее 60% по отношению к ВВП. По новым правилам, страну, которая не уложится в показатель 3%, не будут штрафовать, если превышение связано с расходами на оборону, отмечает Reuters.