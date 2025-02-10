Депутаты в Башкирии изменят неправильно установленные границы еще 2 районов

Как пояснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, в республике наблюдается несоответствие утвержденных документами границ фактическому положению дел. Это ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности. В частности, затрудняется выделение земли для индивидуального жилищного строительства.