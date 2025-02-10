Депутаты в Башкирии изменят неправильно установленные границы еще 2 районов

Депутаты в Башкирии изменят неправильно установленные границы еще двух районов — Дюртюлинского и Татышлинского. Законопроекты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Госсобрания РБ.
Как пояснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, в республике наблюдается несоответствие утвержденных документами границ фактическому положению дел. Это ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности. В частности, затрудняется выделение земли для индивидуального жилищного строительства.
«Мы планомерно, шаг за шагом, район за районом, наводим в этой сфере порядок. В ближайшее время скорректируем границы отдельных муниципальных образований в Дюртюлинском и Татышлинском районах, приняв соответствующие законы», — сообщил Толкачев.
В Дюртюлинском районе будут уточнены границы поселений Ангасяковского, Такарликовского, Учпилинского сельсоветов и города Дюртюли. В Татышлинском районе корректировка затронет сельские поселения Верхнетатышлинский, Кальтяевский, Новотатышлинский и Буль-Кайпановский, а также устранит пересечение с границами села Верхние Татышлы.
Отметим, что ранее подобная работа была проведена в Архангельском районе республики.