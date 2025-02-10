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Новое лицо соцзащиты Волгоградской области: Ольга Васильева утверждена в должности

Ольгу Васильеву назначили главой волгоградского комитета соцзащиты.

В Волгоградской области состоялись важные кадровые перестановки. Ольга Васильева официально утверждена в должности председателя комитета социальной защиты населения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, до этого она успешно исполняла обязанности руководителя ведомства на временной основе.

Васильева посвятила значительную часть своей карьеры работе в бюджетной сфере региона. Ее многолетний опыт работы в органах социальной защиты и безупречная репутация стали решающими факторами. Специалист обладает глубоким пониманием системы социальной поддержки населения Волгоградской области и зарекомендовала себя как эффективный руководитель.