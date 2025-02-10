Новое лицо соцзащиты Волгоградской области: Ольга Васильева утверждена в должности

В Волгоградской области состоялись важные кадровые перестановки. Ольга Васильева официально утверждена в должности председателя комитета социальной защиты населения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, до этого она успешно исполняла обязанности руководителя ведомства на временной основе.