Новое лицо соцзащиты Волгоградской области: Ольга Васильева утверждена в должности

В Волгоградской области состоялись важные кадровые перестановки. Ольга Васильева официально утверждена в должности председателя комитета социальной защиты населения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, до этого она успешно исполняла обязанности руководителя ведомства на временной основе.
Васильева посвятила значительную часть своей карьеры работе в бюджетной сфере региона. Ее многолетний опыт работы в органах социальной защиты и безупречная репутация стали решающими факторами. Специалист обладает глубоким пониманием системы социальной поддержки населения Волгоградской области и зарекомендовала себя как эффективный руководитель.