Российские компании представили новые образцы вооружения на Aero India 2025

10 февраля в Индии открылась XV Международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Она проходит на авиабазе ВВС Индии (IAF) Елаханка (Yelahanka) и представляет собой самый масштабный авиасалон в Азии. Образцы своей продукции в Индию привезли крупнейшие российские оборонные холдинги. Они представят на выставке новинки, прошедшие успешное боевое применение в ходе СВО. С подробностями — военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок из Индии.
На выставку Aero India, проводимую раз в два года министерством обороны Индии совместно с различными ведомствами, в этом году зарегистрировалось более 240 участников, что свидетельствует о значительном интересе к авиасалону как со стороны индийской, так и международной аэрокосмической промышленности.
В этой выставке традиционно принимают участие лидеры мировой авиационной и оборонной промышленностей из разных стран. Оборонно-промышленный комплекс России — один из крупнейших участников авиасалона.
Сотрудничество России и Индии.
За последние полгода доля Индии в российском экспорте вооружений и техники увеличилась на 15%. В целом Россия стабильно остается главным партнером Индии в оборонной отрасли. Наши страны объединяют более 200 совместных оборонных проектов.
«Индия — важнейший стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и один из ключевых партнеров Рособоронэкспорта в мире. Только за последние 20 лет, с 2005 по 2025 годы, Рособоронэкспорт подписал контрактных документов с Индией на $50 млрд, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около $80 млрд», — сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Но тут все же следует отметить, что в течение последнего времени в вопросах военно-технического сотрудничества с Москвой Индия демонстрировала определенную осторожность.
Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом Дели до самого недавнего времени больше смотрел в сторону США и Европы, нежели России.
Москва не так давно проиграла несколько оружейных тендеров. Нью-Дели вместо вертолетов Ми-26 взял американские военно-транспортные вертолеты Chinook. Вместо боевых вертолетов Ми-28Н — американские Apache. На тендере по истребителям французский Rafale выиграл у МиГ-35. Индия купила еще и американские средние военно-транспортные самолеты Hercules и С-17.
Однако США никогда не передают даже своим ближайшим союзникам никаких более или менее серьезных технологий. А по критерию эффективность-стоимость российское вооружение по-прежнему вне конкуренции.
8−10 декабря 2024 года министр обороны Индии Раджнатх Сингх совершил визит в Россию. В Калининграде глава военного ведомства Индии принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате Tushil (в переводе с хинди «Щит-защитник») проекта 11356 и передаче корабля в состав военно-морских сил Индии. В 2025 году Россия передаст Индии восьмой фрегат такого класса. После этого девятый и десятый фрегаты будут построены на индийской верфи при техническом содействии российской стороны.
Раджнатх Сингх отметил готовность России активно участвовать в реализации инициативы индийского правительства Atmanirbhar Bharat («Самодостаточная Индия»). «Это пример пути Индии к технологическому совершенству через совместную работу», — подчеркнул глава индийского военного ведомства.
Индийский министр подтвердил решимость наращивать взаимодействие с Москвой «в новых и неизведанных областях». Сотрудничество с Россией он назвал «осознанным выбором», от которого не откажется его страна, «выдерживая огромное давление публичного и частного характера».
«Дружба между нашими странами выше самой высокой горы и глубже самого глубокого океана», — подчеркнул Раджнатх Сингх в ходе переговоров в Кремле смысл российско-индийского «особо привилегированного стратегического партнерства».
Завершая разговор о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Нью-Дели, следует несколько слов сказать о взаимоотношениях в сфере оружейного бизнеса России и Пакистана. Исламабад весьма и весьма заинтересован в закупках российских вооружений.
Пакистан еще со времен Афганской войны проникся глубоким уважением к российскому, тогда еще советскому вооружению. И в этой связи возникает вопрос — не ревнует ли Индия Россию к Пакистану? По большому счету, это нормально, когда те или иные страны продвигают свою технику по всем азимутам. И тут выбирает покупатель.
К примеру, Франция поставляет вооружение и военную технику и в Индию, и в Пакистан. Казалось бы, Нью-Дели должен напрячься. Но индийская сторона воспринимает это достаточно спокойно. Поэтому военно-техническое сотрудничество России и Пакистана не должно вызывать в Нью-Дели негативных эмоций.
Что представила Россия на Aero India 2025.
На Aero India 2025 более 10 крупнейших российских оборонных холдингов демонстрируют современные российские самолеты, вертолеты, двигатели, системы и комплексы ПВО. Всего посетителям и гостям на экспозиции нашей страны, расположенной в павильоне J, представлено более 500 наименований продукции.
~На авиабазе Елаханка впервые демонстрируется новейший российский самолет пятого поколения Су-57Э~, который примет участие в демонстрационных полетах. Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в боевых условиях эффективность противодействия западным зенитным ракетным системам. Россия ожидает большой интерес к этой боевой машине на авиасалоне в Бангалоре. В числе предложений со стороны Москвы — поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя 5-го поколения.
Рособоронэкспорт показывает на Aero India 2025 управляемые авиационные ракеты, предназначенные для включения в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5-го поколений как российского, так и иностранного производства.
Среди них — доказавшие свою высокую эффективность в реальных боевых условиях ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ — для поражения боевых кораблей и транспортных судов, Х-38МЛЭ — для высокоточного поражения наземных объектов, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ для поражения излучающих РЛС зенитных ракетных комплексов и систем, а также малозаметная крылатая ракета Х-69 нового поколения.
АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей” представляет в Бангалоре модели боевых средств из состава зенитной ракетной системы большой дальности С-400 “Триумф”. “Триумф” в ходе вооруженного конфликта не только в полном объеме подтвердил заложенные при создании системы тактико-технические требования, но и значительно превзошел их. С-400 одинаково хорошо стреляет как по воздушным, так и наземным объектам (по последним — с очень высокой точностью).
На стенде концерна можно увидеть модели зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор»: АБМ «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, «Тор-Э2» на гусеничном и «Тор-М2К» на колесном шасси.
Они предназначены для противовоздушной обороны как важных объектов, так и войск, в том числе на марше, от ударов самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, а также БЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Время развертывания данных ЗРК из походного положения в боевое составляет не более трех минут. В своем классе «Тор» отличает высокая мобильность, простота эксплуатации, экономичность, а также способность вести стрельбу в движении.
В экспозиции холдинга представлена модель боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО (Э)». Она создана на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386 и предназначена для непосредственного прикрытия подразделений от средств воздушного нападения во всех видах боя, в том числе на марше.
«Тайфун-ПВО (Э)» оснащена радиостанцией семейства «Акведук», аппаратурой навигации «Азимут», станком с прицельным комплексом для пулемета типа «Корд». Боевая машина обеспечивает транспортировку боекомплекта и пяти человек: командира отделения, двух стрелков-зенитчиков, пулеметчика, водителя-электрика.
Посетители также смогут увидеть модель малогабаритной станции помех МСП-418К, которая устанавливается на самолетах МиГ-29. Данная станция позволяет создавать индивидуальные и индивидуально-взаимные активные помехи радиоэлектронным средствам управления оружием. Возможна интеграция МСП-418К и в другие самолеты российского и зарубежного производства.
Впервые «Алмаз-Антей» предоставит информацию о станции активных помех Л203 («Гардения»), которая предназначена для защиты самолетов от поражения радиоуправляемым оружием классов «воздух-воздух» и «земля-воздух».
Кроме того, на Aero India 2025 «Алмаз-Антей» продемонстрирует модель передвижного комплекта ремонтно-диагностического оборудования «Редиком», который предназначен для проведения работ по техническому обслуживанию и восстановительному ремонту вооружения и военной техники ПВО в местах их дислокации.
АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей” активно работает с индийской стороной по вопросам усиления противовоздушной обороны кораблей ВМС Индии. На стенде концерна представлена информация о ЗРК морского базирования “Штиль-1”, “Ресурс”, “Риф-М”, корабельных комплексах ракетного оружия “Москит-Е” и “Москит-МВЕ”, аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиотехнических средств “Подзаголовок-24Э”.
Также на стенде концерна можно ознакомиться с информацией по широкому спектру радиолокационного вооружения — РЛС «Гамма-С1ТЕ», «Каста-ВМЕ», «Истра-Е», «Подлет-К1КЕ», «Фуркэ-Э», «Витим», «Подсолнух-Э», 1Л121Е, 1Л122Е, 1Л125Е, многорежимном вторичном радиолокаторе «Вопросник-Е».
Индийскую сторону может заинтересовать зенитная самоходная установка ЗСУ-23−4 «Шилка» (в вариантах 4М4 и 4М5) и модернизация зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) 2С6М «Тунгуска», давно стоящих на вооружении подразделений и частей Вооруженных сил Индии.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),