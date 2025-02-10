Российские компании представили новые образцы вооружения на Aero India 2025

Они предназначены для противовоздушной обороны как важных объектов, так и войск, в том числе на марше, от ударов самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, а также БЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Время развертывания данных ЗРК из походного положения в боевое составляет не более трех минут. В своем классе «Тор» отличает высокая мобильность, простота эксплуатации, экономичность, а также способность вести стрельбу в движении.