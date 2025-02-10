Лукашенко: все конфессии живут в Беларуси в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия

«Нам очень повезло, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. В наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых цивилизованных, стран. Сосуществование христианства, ислама, иудаизма и других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, сплотило и закалило белорусскую нацию», — подчеркнул Александр Лукашенко.