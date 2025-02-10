Лукашенко: все конфессии живут в Беларуси в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия

Приветствуя участников мероприятия, глава государства отметил, что эта встреча за круглым столом располагает к открытости и доверию.
«Пример для многих». Лукашенко рассказал об уникальной белорусской этноконфессиональной модели Лукашенко предложил создать в Беларуси центры притяжения для всех конфессий Лукашенко передал теплые пожелания Папе Римскому Франциску и выразил надежду на встречу с ним.
Лукашенко: белорусы всегда открыты для тех, кто приходит с добром Лукашенко: мир — это сверхценность для всех народов, и нам важно сберечь его Лукашенко: ценности белорусского общества закреплены в Конституции, они глубинные и важные для всех Лукашенко: у каждого человека своя дорога к храму, и никто никому не должен мешать.
«Нам очень повезло, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. В наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых цивилизованных, стран. Сосуществование христианства, ислама, иудаизма и других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, сплотило и закалило белорусскую нацию», — подчеркнул Александр Лукашенко.