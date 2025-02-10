«Мы всегда открыты для тех, кто приходит к нам с добром. Так будет всегда. Никогда не препятствуем зарубежным паломникам, которые едут поклониться нашим святыням. Мы помогаем людям, попавшим в беду, прежде всего беженцам. При этом не жалея собственной жизни готовы дать решительный отпор врагу. Так бывало не раз в нашей тысячелетней истории», — сказал Президент.
Лукашенко: белорусы всегда открыты для тех, кто приходит с добром
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы всегда открыты для тех, кто приходит с добром. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 февраля на встрече с представителями религиозных конфессий, передает корреспондент БЕЛТА.