Лукашенко: белорусы всегда открыты для тех, кто приходит с добром

«Мы всегда открыты для тех, кто приходит к нам с добром. Так будет всегда. Никогда не препятствуем зарубежным паломникам, которые едут поклониться нашим святыням. Мы помогаем людям, попавшим в беду, прежде всего беженцам. При этом не жалея собственной жизни готовы дать решительный отпор врагу. Так бывало не раз в нашей тысячелетней истории», — сказал Президент.