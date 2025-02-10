Лукашенко предложил создать в Беларуси центры притяжения для всех конфессий

«И еще одна тема, которая последнее время меня волнует и которой я живу, когда думаю о нашем религиозном развитии, межконфессиональном развитии. Вы знаете, что мы в этом году, я думаю, закончим приводить в порядок нашу православную святыню — Жировичский монастырь, храмы, поселения. Я хотел бы, чтобы это было прекрасным центром православия. В связи с этим я предлагаю (и обещаю, если вы примите решение): мы должны нашим религиям, которые у нас существуют, создать соответствующие центры», — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, это должны быть просторные и доступные для верующих святыни. Президент заверил, что государство подставит плечо другим конфессиям точно так же, как и православной церкви. «Мы обязательно поможем», — заявил он.
«Понимаете, храмов много. Но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Поэтому подумайте и внесите предложения. Мы вместе с обществом, нашим народом — я думаю, он поддержит такую идею — создать такие центры притяжения наших верующих, какой бы конфессии они ни принадлежали. Вы все одинаково дороги для государства, для меня. И я буду делать все для того, чтобы вы, как сегодня, жили в мире и согласии, чтобы вы не смотрели косо друг на друга», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко признался, что сложившийся в Беларуси межконфессиональный мир — определенная гордость для него. «Такого мира ни в одной стране нет. И мы это должны закрепить этими святынями. Вот такая идея у меня. Если кто-то из руководителей наших конфессий думает иначе, вы скажите. Мы примем соответствующее ваше решение и предложения», — добавил Президент.