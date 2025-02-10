Лукашенко предложил создать в Беларуси центры притяжения для всех конфессий

«Понимаете, храмов много. Но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Поэтому подумайте и внесите предложения. Мы вместе с обществом, нашим народом — я думаю, он поддержит такую идею — создать такие центры притяжения наших верующих, какой бы конфессии они ни принадлежали. Вы все одинаково дороги для государства, для меня. И я буду делать все для того, чтобы вы, как сегодня, жили в мире и согласии, чтобы вы не смотрели косо друг на друга», — подчеркнул глава государства.