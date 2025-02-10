Лукашенко обратился к представителям восьми конфессий

В сообщении сказано, что глава государства проводит встречу с представителями восьми религиозных конфессий Беларуси. Президент подчеркнул, что стране очень повезло в том, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Он уточнил, что все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, а также мира и согласия.