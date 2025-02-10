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Лукашенко обратился к представителям восьми конфессий

Лукашенко проводит встречу с представителями восьми конфессий.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля, в понедельник, обратился к представителям восьми конфессий. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что глава государства проводит встречу с представителями восьми религиозных конфессий Беларуси. Президент подчеркнул, что стране очень повезло в том, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Он уточнил, что все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, а также мира и согласия.

— В наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых «цивилизованных», стран, — подчеркнул президент Беларуси.

Как пишет БелТА, Александр Лукашенко заметил, что сосуществования христианства, иудаизма, ислама, а также других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, закалило и сплотило белорусскую нацию.

Глава государства обратил внимание на то, что вместе удалось победить фашизм, обрести мир, который скреплен кровью многих народов, «и очень этим миром дорожим», передает БелТА.

— Неспроста в Беларуси существует традиция совместной межрелигиозной молитвы именно о мире. Я всегда говорю: мир — это сверхценность для любого народа, для всех народов. Нам важно этот мир сберечь, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Ирана Пезешкиану, сказав про визит в Беларусь.

Тем временем глава государства выразил соболезнования в связи со смертью актера Олега Стриженова.

Кстати, магнитная буря обрушилась на Землю из-за дыры на Солнце — что ждать белорусам.