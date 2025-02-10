Лукашенко обратился к представителям восьми конфессий

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля, в понедельник, обратился к представителям восьми конфессий. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что глава государства проводит встречу с представителями восьми религиозных конфессий Беларуси. Президент подчеркнул, что стране очень повезло в том, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Он уточнил, что все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, а также мира и согласия.
— В наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых «цивилизованных», стран, — подчеркнул президент Беларуси.
Как пишет БелТА, Александр Лукашенко заметил, что сосуществования христианства, иудаизма, ислама, а также других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, закалило и сплотило белорусскую нацию.
Глава государства обратил внимание на то, что вместе удалось победить фашизм, обрести мир, который скреплен кровью многих народов, «и очень этим миром дорожим», передает БелТА.
— Неспроста в Беларуси существует традиция совместной межрелигиозной молитвы именно о мире. Я всегда говорю: мир — это сверхценность для любого народа, для всех народов. Нам важно этот мир сберечь, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Ирана Пезешкиану, сказав про визит в Беларусь.
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