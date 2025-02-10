Назначена заместитель акима Кокшетау

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Айгуль Бексултановна родом из Кокшетау.
Имеет два высших образования по специальностям: история, педагогика и дошкольная психология.
Ее трудовой стаж в сфере образования и внутренней политики превышает 30 лет. Она прошла путь от воспитателя детского сада до руководителя отдела образования.
Занимала должности заведующего районным методическим кабинетом, директора школы, заведующего сектором организационного-кадрового сектора отдела образования и спорта, заместителя руководителя отдела образования, главного специалиста департамента внутренней политики, руководителя отдела внутренней политики Кокшетау. До назначения на данную должность являлась руководителем отдела образования Кокшетау.