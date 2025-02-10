Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы

В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.
«Уже доброй традицией стало взаимное участие лидеров в юбилейных торжествах в наших странах по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Нынешний год 80-летия нашей общей Победы не станет исключением. Глава КНР принял приглашение В. В. Путина присутствовать на Параде Победы в Москве и в свою очередь пригласил Президента России на торжества в сентябре в Пекине», — сказал Моргулов.
Дипломат подчеркнул, что общность позиций России и Китая в оценке событий Второй мировой войны, единство двух стран в «решительном отстаивании ее итогов, неприятии попыток переписывания истории, принижения роли и тем более очернения победителей, героизации нацистских преступников и их пособников предопределяет и наши слаженные действия в деле увековечения памяти павших воинов».
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.