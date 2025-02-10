Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы

«Уже доброй традицией стало взаимное участие лидеров в юбилейных торжествах в наших странах по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Нынешний год 80-летия нашей общей Победы не станет исключением. Глава КНР принял приглашение В. В. Путина присутствовать на Параде Победы в Москве и в свою очередь пригласил Президента России на торжества в сентябре в Пекине», — сказал Моргулов.