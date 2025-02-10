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Си Цзиньпин принял приглашение Путина на парад Победы

ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол России в Китае Игорь Моргулов.

Источник: © РИА Новости

В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.

«Уже доброй традицией стало взаимное участие лидеров в юбилейных торжествах в наших странах по случаю Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Нынешний год 80-летия нашей общей Победы не станет исключением. Глава КНР принял приглашение В. В. Путина присутствовать на Параде Победы в Москве и в свою очередь пригласил Президента России на торжества в сентябре в Пекине», — сказал Моргулов.

Дипломат подчеркнул, что общность позиций России и Китая в оценке событий Второй мировой войны, единство двух стран в «решительном отстаивании ее итогов, неприятии попыток переписывания истории, принижения роли и тем более очернения победителей, героизации нацистских преступников и их пособников предопределяет и наши слаженные действия в деле увековечения памяти павших воинов».

Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.

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