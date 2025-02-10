Лукашенко сказал, как привыкли жить белорусы

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями восьми религиозных конфессий сказал о том, как привыкли жить белорусы, пишет БелТА.
По словам президента, в Беларуси сегодня сложилась уникальная этноконфессиональная модель, которая могла бы стать примером для многих:
— Мы вместе вывели общую формулу: уважение — понимание — согласие. Наш народ привык жить именно так и даже не представляет себе, что бывает по-другому, — заявил Александр Лукашенко.
Он отметил, что в стране всегда открыты для тех, кто приходит с миром и добром, передает БелТА. Глава государства заверил, что так будет всегда. Вместе с тем Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси никогда не препятствуют зарубежным паломникам, которые едут поклониться святыням.
— Мы помогаем людям, попавшим в беду, прежде всего беженцам. При этом не жалея собственной жизни готовы дать решительный отпор врагу. Так бывало не раз в нашей тысячелетней истории, — подчеркнул президент Беларуси.
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