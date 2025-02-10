Лукашенко сказал, как привыкли жить белорусы

Он отметил, что в стране всегда открыты для тех, кто приходит с миром и добром, передает БелТА. Глава государства заверил, что так будет всегда. Вместе с тем Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси никогда не препятствуют зарубежным паломникам, которые едут поклониться святыням.