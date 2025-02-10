Лукашенко о выборах Президента в Беларуси: мы провели их тихо и спокойно

«Это для нас всех очень важно, значимо, и мы искренне сердечно вас поздравляем. Итоги прошедших выборов зримо свидетельствуют о верности выбранного пути развития страны, высоком уровне доверия и сплоченности наших граждан, которые любят свою страну, ценят порядок и мир, — обратил внимание Митрополит Вениамин. — Но, что еще более важно, итоги выборов еще означают сохранение мира и стабильности на белорусской земле в то время, когда человечество все глубже ввязывается в пучину межгосударственных и глобальных конфликтов».