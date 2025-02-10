Лукашенко о выборах Президента в Беларуси: мы провели их тихо и спокойно

В своем выступлении во время встречи митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил главу государства с прошедшими выборами и переизбранием на пост Президента.
«Это для нас всех очень важно, значимо, и мы искренне сердечно вас поздравляем. Итоги прошедших выборов зримо свидетельствуют о верности выбранного пути развития страны, высоком уровне доверия и сплоченности наших граждан, которые любят свою страну, ценят порядок и мир, — обратил внимание Митрополит Вениамин. — Но, что еще более важно, итоги выборов еще означают сохранение мира и стабильности на белорусской земле в то время, когда человечество все глубже ввязывается в пучину межгосударственных и глобальных конфликтов».
Лукашенко: белорусы всегда открыты для тех, кто приходит с добром Лукашенко: мир — это сверхценность для всех народов, и нам важно сберечь его «Пример для многих». Лукашенко рассказал об уникальной белорусской этноконфессиональной модели.
«Обеспечение мира и согласия между людьми, сбережение народа и его духовных ценностей, нравственной чистоты — это и есть цель служения православной церкви, — продолжил он. — Проводимая государством политика в сфере духовно-нравственного воспитания отвечает чаяниям православия». В свою очередь церковь, по его словам, считает необходимым делать все возможное, чтобы сохранять то, что столетиями определяло сущность белорусского народа, — традиционные христианские ценности. Ведь их разрушение приведет к утрате духовного стрежня, уникальных основ белорусской государственности, подчеркнул Митрополит Вениамин.
Александр Лукашенко поблагодарил за поздравления и обратил внимание, что прошедшие выборы стали общим достижением. «Мы провели выборы так, как не проводят нигде. Я мечтал об этом, и это случилось — тихо, спокойно. Люди пришли и приятно удивили всех, кто приехал наблюдать за выборами».
«Выборы — это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе, и я, и власть, и вы в том числе. Мы хорошую работу над ошибками провели», — сказал глава государства.