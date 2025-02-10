Конкурс «Быть, а не казаться» состоится в Хабаровском крае

Окружной этап Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться» (6+), на котором будут представлены лучшие практики патриотического воспитания, пройдет летом этого года в Хабаровском крае. Работа по патриотическому воспитанию молодёжи в регионе ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации первый конкурс «Быть, а не казаться!» был проведен в 2024 году. От Хабаровского края в прошлом году было подано 97 заявок.
Детали проведения конкурса на территории края обсуждались на встрече вице-губернатора Хабаровского края Сергея Кузнецова с руководителем Роспатриотцентра Росмолодёжи Еленой Беликовой, которая накануне побывала в Хабаровске. В обсуждении также приняли участие руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!» Елизавета Бабенко и помощник руководителя Росмолодежи Кирилл Литвинов.
— В рамках окружного полуфинала было бы целесообразно организовать окружной семинар по профилактике деструктивного поведения. Считаю данное предложение особенно актуальным, поскольку участники мероприятия ведут активную работу по данному направлению, — сказала руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.
Кроме того, участники встречи обсудили региональную программу «Герои Vостока», которая является аналогом Всероссийского проекта служения «Твой Герой» (6+).
Как отметили в комитете, в рамках поездки в Хабаровск Елена Беликова и Елизавета Бабенко встретились с участниками СВО, находящимися на лечении в 301-ом военном клиническом госпитале. Военнослужащих поздравили с наступающим Днём защитника Отечества и вручили небольшие подарки.