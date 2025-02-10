«США сохранят пропагандистские СМИ». Захарова об идеях Маска

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохранят свои пропагандистские СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идеи Илона Маска, возглавляющего ведомство по повышению эффективности работы правительства США, закрыть признанные в РФ иноагентами СМИ.
В ответ на вопрос издания «Комсомольская правда» о том, почему Маск предлагает прекратить работу радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) и медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций), Захарова сказала: «Потому что они пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма, и работали против американских внутренних политических оппонентов».
При этом дипломат выразила мнение, что США «пропагандистские ресурсы оставляют». «Только переформатируют под новые реалии», — добавила официальный представитель МИД.
Ранее Маск в X, комментируя сообщения, касающиеся упомянутых СМИ, предложил их закрыть, отметив, что «никто больше их не слушает». По его словам, «это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают $1 млрд в год из средств американских налогоплательщиков».