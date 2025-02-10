«США сохранят пропагандистские СМИ». Захарова об идеях Маска

Ранее Маск в X, комментируя сообщения, касающиеся упомянутых СМИ, предложил их закрыть, отметив, что «никто больше их не слушает». По его словам, «это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают $1 млрд в год из средств американских налогоплательщиков».