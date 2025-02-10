«На территории, которую контролирует киевский режим, есть месторождения титана. [Других] месторождений много — это и газ, и нефть, хотя нефть не очень хорошего качества. Страна реально богата на минеральные ресурсы, но практически все из них в той или иной степени находятся под контролем Запада, — сказал он. — Это и криворожское месторождение, и месторождения марганцевых руд, и титана. После государственного переворота (в 2014 году — прим. ТАСС) пошла просто раздача».