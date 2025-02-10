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Лукашенко сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно

Лукашенко признался, в чем в виновато себя чувствует.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями восьми религиозных конфессий сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

— Единственное, в чем я себя виновато чувствую, неуютно… Всегда православные меня приглашают, я хотел бы в определенные праздники, пусть не в Рождество, а какой-то другой праздник,… побывать в других церквях, — заявил глава государства.

Президент Беларуси добавил, что речь идет о возможности встреч в центрах святынь. Он уточнил, что по этой причине предлагает представителям религиозных конфессий подумать о том, что могли бы быть созданы «центры наших конфессий».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как привыкли жить белорусы.

Кстати, Нацбанк Беларуси выпустит в обращение монету номиналом 100 рублей.

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