Лукашенко сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями восьми религиозных конфессий сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
— Единственное, в чем я себя виновато чувствую, неуютно… Всегда православные меня приглашают, я хотел бы в определенные праздники, пусть не в Рождество, а какой-то другой праздник,… побывать в других церквях, — заявил глава государства.
Президент Беларуси добавил, что речь идет о возможности встреч в центрах святынь. Он уточнил, что по этой причине предлагает представителям религиозных конфессий подумать о том, что могли бы быть созданы «центры наших конфессий».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как привыкли жить белорусы.
Кстати, Нацбанк Беларуси выпустит в обращение монету номиналом 100 рублей.
Кроме того, житель Бреста получил 7200 фальшивых долларов за работу в Польше.