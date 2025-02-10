«Росатом» готов к комфортному для Астаны формату кооперации — МИД России

Лихачев добавил, что Казахстан «профессионально изучает вопрос» строительства АЭС на своей территории, работает с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является «компетентной страной» в области атомных технологий, а также «передовиком» в добыче урана. Лихачев подчеркнул, что «Росатом» готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана.