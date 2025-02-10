«Росатом» готов к комфортному для Астаны формату кооперации — МИД России

Москва исходит из того, что участников международного консорциума по реализации проекта строительства первой АЭС в республике выбирает заказчик — казахстанская сторона, указал он.
У «Росатома» накоплен солидный опыт интеграции оборудования иностранных поставщиков в свои зарубежные проекты. Компания готова и к многостороннему, комфортному для Астаны формату кооперации.
Выбор в пользу «Росатома» обеспечит высокую степень локализации в ходе строительства, а также подготовку квалифицированных национальных кадров (филиал МИФИ уже работает в Алма-Ате), отметил он.
Речь фактически идет о создании новой отрасли казахстанской промышленности, которая придаст мощный импульс развитию экономики республики в целом.
Минэнерго Казахстана заявило в январе, что Астана завершила конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. Госкорпорация «Росатом» вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил ранее, что Россия и Казахстан «идут в сторону совместных решений» в вопросе строительства АЭС на территории Казахстана, исходя из контекста обсуждений правительственных делегаций в ходе переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова.
Лихачев добавил, что Казахстан «профессионально изучает вопрос» строительства АЭС на своей территории, работает с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является «компетентной страной» в области атомных технологий, а также «передовиком» в добыче урана. Лихачев подчеркнул, что «Росатом» готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана.