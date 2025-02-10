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«Росатом» готов к комфортному для Астаны формату кооперации — МИД России

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. «Росатом» готов к многостороннему, комфортному для Астаны формату кооперации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя тему строительства АЭС в Казахстане.

Источник: Sputnik.kz

Москва исходит из того, что участников международного консорциума по реализации проекта строительства первой АЭС в республике выбирает заказчик — казахстанская сторона, указал он.

У «Росатома» накоплен солидный опыт интеграции оборудования иностранных поставщиков в свои зарубежные проекты. Компания готова и к многостороннему, комфортному для Астаны формату кооперации.

сказал Галузин

Выбор в пользу «Росатома» обеспечит высокую степень локализации в ходе строительства, а также подготовку квалифицированных национальных кадров (филиал МИФИ уже работает в Алма-Ате), отметил он.

Речь фактически идет о создании новой отрасли казахстанской промышленности, которая придаст мощный импульс развитию экономики республики в целом.

подчеркнул дипломат

Минэнерго Казахстана заявило в январе, что Астана завершила конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. Госкорпорация «Росатом» вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил ранее, что Россия и Казахстан «идут в сторону совместных решений» в вопросе строительства АЭС на территории Казахстана, исходя из контекста обсуждений правительственных делегаций в ходе переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова.

Лихачев добавил, что Казахстан «профессионально изучает вопрос» строительства АЭС на своей территории, работает с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является «компетентной страной» в области атомных технологий, а также «передовиком» в добыче урана. Лихачев подчеркнул, что «Росатом» готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана.