Лукашенко: у каждого человека своя дорога к храму, и никто никому не должен мешать

«Я всегда говорил, что у каждого своя дорога к храму и никто никому не должен мешать. Если мусульманин хочет пойти в мечеть помолиться, он туда пойдет. И ему мешать не надо. Если католик в костел привык ходить и хочет туда пойти, он туда пойдет. Если православные хотят в церкви помолиться, пусть туда идут. Наша задача — помочь человеку (не найти — он сам должен найти свою дорогу), мы должны поддержать его в этом стремлении. Никакого давления здесь быть не должно. И это помогло нам. И мы имеем такой межконфессиональный мир», — заявил белорусский лидер.