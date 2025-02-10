Радий Хабиров опустился на шесть строк в рейтинге влияния региональных глав

Рейтинг составляется на основе экспертных опросов, в которых принимают участие журналисты, медиа-менеджеры и политтехнологи. Они оценивают влияние регионального руководства на принятие решение администрацией президента РФ, правительством, парламентом, а также партийной и деловой элитой.