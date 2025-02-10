«Нужно дождаться деталей». Песков о планах Трампа на сектор Газа

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента США Дональда Трампа купить и отстроить сектор Газа, отметил, что нужно дождаться деталей этого плана, так как возникает много вопросов.
«Здесь стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Там почти 1,2 млн тыс. палестинцев, которые там живут, вот это главный вопрос. Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности [ООН] было обещано государственное решение ближневосточной проблемы
Ранее американский лидер заявил, что США «должны завладеть Газой» и сделать так, чтобы радикальное движение ХАМАС «туда не вернулось». Трамп сравнил анклав с «местом сноса» и указал, что его жителям будет возвращаться «уже некуда». Глава государства продвигает идею принудительного переселения сотен тысяч палестинцев из Газы. По его мнению, арабские страны примут и разместят их после переговоров с США. Трамп убежден, что палестинцы покинули бы Газу, если бы у них был выбор.
Президент США 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы «заплатить за это». Трамп указал, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.
Арабские страны, Иран и ряд западных государств выступили против. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает заслуживающими внимания предложения США относительно будущего Газы.