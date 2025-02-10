«Нужно дождаться деталей». Песков о планах Трампа на сектор Газа

Ранее американский лидер заявил, что США «должны завладеть Газой» и сделать так, чтобы радикальное движение ХАМАС «туда не вернулось». Трамп сравнил анклав с «местом сноса» и указал, что его жителям будет возвращаться «уже некуда». Глава государства продвигает идею принудительного переселения сотен тысяч палестинцев из Газы. По его мнению, арабские страны примут и разместят их после переговоров с США. Трамп убежден, что палестинцы покинули бы Газу, если бы у них был выбор.