Лукашенко надеется встретиться с Папой Римским

Об этом он заявил в понедельник, 10 февраля, во время общения во Дворце Независимости с представителями основных религиозных конфессий республики.
Глава государства отметил, что очень уважает Папу Римского, и попросил митрополита Минско-Могилевского архиепископа РКЦ в Беларуси Иосифа Станевского передать ему самые добрые пожелания.
Лукашенко назвал Франциска действительно крепким человеком, который не просто служит, а умеет говорить в глаза о том, что думает, представителям всех слоев населения.
По словам президента, его идеи и взгляды не расходятся с точкой зрения папы, и об этом уже ранее говорилось.
Думаю, что придет время, и мы обязательно встретимся с Папой Римским.
Встреча в Ватикане
Белорусский лидер встречался с Франциском один раз — в мае 2016 года, когда был с официальным визитом в Ватикане.
Тогда в Апостольском дворце Лукашенко обсудил с понтификом развитие отношений Беларуси и РКЦ.
Стороны также обменялись подарками: президент преподнес Франциску копию креста Евфросинии Полоцкой, модель кареты и голографическую икону, в ответ получил три написанных понтификом документа о Евангелии, охране природы и семье и художественное изображение оливкового дерева.
Позже глава государства в общении с журналистами назвал общение с Франциском теплым и душевным, отметив совпадение принципов и взглядов Беларуси и Ватикана на мироустройство.