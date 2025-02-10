Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко надеется встретиться с Папой Римским

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду, что спустя некоторое время сможет провести встречу с главой Римско-католической церкви папой Франциском.

Об этом он заявил в понедельник, 10 февраля, во время общения во Дворце Независимости с представителями основных религиозных конфессий республики.

Глава государства отметил, что очень уважает Папу Римского, и попросил митрополита Минско-Могилевского архиепископа РКЦ в Беларуси Иосифа Станевского передать ему самые добрые пожелания.

Лукашенко назвал Франциска действительно крепким человеком, который не просто служит, а умеет говорить в глаза о том, что думает, представителям всех слоев населения.

По словам президента, его идеи и взгляды не расходятся с точкой зрения папы, и об этом уже ранее говорилось.

Думаю, что придет время, и мы обязательно встретимся с Папой Римским.

сказал Лукашенко

Встреча в Ватикане

Белорусский лидер встречался с Франциском один раз — в мае 2016 года, когда был с официальным визитом в Ватикане.

Тогда в Апостольском дворце Лукашенко обсудил с понтификом развитие отношений Беларуси и РКЦ.

Стороны также обменялись подарками: президент преподнес Франциску копию креста Евфросинии Полоцкой, модель кареты и голографическую икону, в ответ получил три написанных понтификом документа о Евангелии, охране природы и семье и художественное изображение оливкового дерева.

Позже глава государства в общении с журналистами назвал общение с Франциском теплым и душевным, отметив совпадение принципов и взглядов Беларуси и Ватикана на мироустройство.

Лукашенко Александр