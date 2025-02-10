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Разговор Путина и Трампа и ситуация в Курской области. Темы брифинга Пескова

Публикации о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, ситуация в Курской области и идея американского лидера купить и отстроить сектор Газа стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Готовятся визиты председателя КНР Си Цзиньпина в Москву по случаю 80-летия Победы и Путина в Пекин на празднование юбилея окончания Второй мировой войны.

О разговоре Путина и Трампа

Кремль вновь не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о телефонном разговоре Путина и Трампа: «Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу».

О ситуации в Курской области

Российские власти делают «все возможное» для помощи людям, оказавшимся на оккупированных территориях в Курской области.

О планах Трампа для сектора Газа

Что касается идеи Трампа купить и отстроить сектор Газа, то нужно дождаться деталей, «вопросов очень много»: «Деталей пока мы не знаем, здесь нужно набраться терпения».

О главе Новгородской области

Назначение врио губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время.

Трамп Дональд
Путин Владимир
Песков Дмитрий