Разговор Путина и Трампа и ситуация в Курской области. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Готовятся визиты председателя КНР Си Цзиньпина в Москву по случаю 80-летия Победы и Путина в Пекин на празднование юбилея окончания Второй мировой войны.
О разговоре Путина и Трампа
Кремль вновь не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикации о телефонном разговоре Путина и Трампа: «Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу».
О ситуации в Курской области
Российские власти делают «все возможное» для помощи людям, оказавшимся на оккупированных территориях в Курской области.
О планах Трампа для сектора Газа
Что касается идеи Трампа купить и отстроить сектор Газа, то нужно дождаться деталей, «вопросов очень много»: «Деталей пока мы не знаем, здесь нужно набраться терпения».
О главе Новгородской области
Назначение врио губернатора Новгородской области стоит ожидать в ближайшее время.