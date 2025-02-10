Лукашенко: с мусульманами у меня особые отношения — полная гармония

«С мусульманами у меня особые отношения — полная гармония. Так сложилось в моей президентской жизни, что с мусульманскими странами, практически со всеми, у меня прекрасные отношения. Больше, чем прекрасные. Я всегда с уважением относился к ним, они меня нормально воспринимают, несмотря на то, что я не мусульманин», — сказал Александр Лукашенко.
Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович отметил, что стране удалось избежать губительного пути богоборчества. По его словам, благодаря поддержке главы государства свое развитие в Беларуси получило и мусульманство.
«Многие-многие просто узнали о великой ценности религии, о положительных чертах исламской веры, культуре и духовных традициях наших граждан, татар — мусульман Беларуси, — сказал Абу-Бекир Шабанович. — Мы миновали таким образом ксенофобию, исламофобию, на которые очень богаты другие государства».
Он напомнил, что в ноябре 2016 года при участии президентов Беларуси и Турции в Минске была открыта воссозданная соборная мечеть. «Это событие явилось для нас таким (значимым. — Прим. БЕЛТА), что мы свою историю — более 627 лет — подразделяем на до и после. Это вызвало такой положительный резонанс в мире и в первую очередь в мусульманском мире», — заявил муфтий.
По его словам, за прошедшие годы соборная мечеть превратилась в центр ислама Беларуси. Причем это не только центр богословия и притяжения верующих, но и своеобразная диалоговая площадка для межгосударственных, межнациональных и межконфессиональных встреч.
Абу-Бекир Шабанович передал Александру Лукашенко слова благодарности и поддержки от всех мусульман Беларуси. «Мы во всем стратегическом и тактическом ваши помощники. И выражаю веру, что все мы вместе под вашим непосредственным руководством сохраним нашу общую родину, любимую Беларусь», — добавил он.
«У меня с нашими мусульманами в Беларуси очень добрые отношения, они никогда не подводили ни власть, ни меня. Честно говоря, я благодарен вам за такую позицию. Вы всегда ее занимали и никогда не шатались ни влево, ни вправо. Я это очень ценю. Беларусь вроде бы не мусульманская страна, а позиция мусульман у нас серьезная. Спасибо вам огромное за такое отношение к Беларуси, и помните (это касается всех наших конфессий), что это ваша земля — и татар, и башкир, и других, которые приехали к нам. Не там ваша земля. Там, может быть, ваши корни, и ваша душа там. Но земля ваша здесь. И я уверен, что у многих и душа здесь. Поэтому я вам очень благодарен за такую позицию», — заявил Президент.