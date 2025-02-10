Лукашенко: с мусульманами у меня особые отношения — полная гармония

«У меня с нашими мусульманами в Беларуси очень добрые отношения, они никогда не подводили ни власть, ни меня. Честно говоря, я благодарен вам за такую позицию. Вы всегда ее занимали и никогда не шатались ни влево, ни вправо. Я это очень ценю. Беларусь вроде бы не мусульманская страна, а позиция мусульман у нас серьезная. Спасибо вам огромное за такое отношение к Беларуси, и помните (это касается всех наших конфессий), что это ваша земля — и татар, и башкир, и других, которые приехали к нам. Не там ваша земля. Там, может быть, ваши корни, и ваша душа там. Но земля ваша здесь. И я уверен, что у многих и душа здесь. Поэтому я вам очень благодарен за такую позицию», — заявил Президент.