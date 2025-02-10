Эрдоган заявил о необходимости создания нового мирового порядка

«Не может быть мира, спокойствия и развития человечества там, где нет справедливости. Не может быть справедливой система, в которой не представлен исламский мир с населением свыше 2 млрд человек», — сказал Эрдоган в столице Малайзии Куала-Лумпуре, говоря об ООН.