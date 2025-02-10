СТАМБУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создания нового мирового порядка, учитывающего интересы исламского мира, численность которого превышает 2 млрд человек.
«Не может быть мира, спокойствия и развития человечества там, где нет справедливости. Не может быть справедливой система, в которой не представлен исламский мир с населением свыше 2 млрд человек», — сказал Эрдоган в столице Малайзии Куала-Лумпуре, говоря об ООН.
«Нам необходимо новое понимание и новый мировой порядок для решения проблем экономики, дипломатии, торговли, безопасности. Построение справедливой, совместной и основанной на доверии системы — это необходимость, а не предпочтение», — отметил турецкий лидер. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.
Эрдоган ранее неоднократно заявлял о необходимости скорейшей реформы Организации Объединенных Наций, которая не способна урегулировать возникающие в мире кризисы. Его основополагающие тезисы изложены в изданной в сентябре 2021 года книге «Более справедливый мир возможен». В ней он обратил внимание на проблемы глобальной политики: миграционный кризис, международный терроризм, исламофобию, дискриминацию, двойные стандарты.