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Эрдоган заявил о необходимости создания нового мирового порядка

Президент Турции отметил, что система, в которой не представлен исламский мир с населением свыше 2 млрд человек, не может быть справедливой.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создания нового мирового порядка, учитывающего интересы исламского мира, численность которого превышает 2 млрд человек.

«Не может быть мира, спокойствия и развития человечества там, где нет справедливости. Не может быть справедливой система, в которой не представлен исламский мир с населением свыше 2 млрд человек», — сказал Эрдоган в столице Малайзии Куала-Лумпуре, говоря об ООН.

«Нам необходимо новое понимание и новый мировой порядок для решения проблем экономики, дипломатии, торговли, безопасности. Построение справедливой, совместной и основанной на доверии системы — это необходимость, а не предпочтение», — отметил турецкий лидер. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

Эрдоган ранее неоднократно заявлял о необходимости скорейшей реформы Организации Объединенных Наций, которая не способна урегулировать возникающие в мире кризисы. Его основополагающие тезисы изложены в изданной в сентябре 2021 года книге «Более справедливый мир возможен». В ней он обратил внимание на проблемы глобальной политики: миграционный кризис, международный терроризм, исламофобию, дискриминацию, двойные стандарты.

дипломатия
ООН