Юрий Слюсарь поручил донским специалистам оказать помощь органам ЗАГСа в ДНР

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил донским специалистам оказать практическую и методическую помощь ДНР в интеграции в данную систему.
«Наши специалисты выехали в несколько городов ДНР — Донецк, Амвросиевку, Шахтерск, Торез, Енакиево, Снежное, Новоазовск, Харцызск и поселок городского типа Старобешево. В городах Дебальцеве и Ждановке закреплены специалисты, которые будут помогать в удаленном режиме по видеосвязи», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Работа в едином реестре позволит жителям ДНР получать необходимые услуги, такие как регистрация рождения и заключение брака. Глава региона отметил, что это важный шаг в интеграции новых регионов в систему российского законодательства.
«Воспользоваться услугами ЗАГСа в ДНР теперь смогут и жители Ростовской области, которые ездят туда к друзьям или родственникам», — сообщил врио губернатора.