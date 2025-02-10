Юрий Слюсарь поручил донским специалистам оказать помощь органам ЗАГСа в ДНР

«Наши специалисты выехали в несколько городов ДНР — Донецк, Амвросиевку, Шахтерск, Торез, Енакиево, Снежное, Новоазовск, Харцызск и поселок городского типа Старобешево. В городах Дебальцеве и Ждановке закреплены специалисты, которые будут помогать в удаленном режиме по видеосвязи», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.