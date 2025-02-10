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Юрий Слюсарь поручил донским специалистам оказать помощь органам ЗАГСа в ДНР

Ростовская область, 10 февраля 2025. DON24.RU. Донецкая народная республика с 10 февраля присоединяется к Единому государственному реестру ЗАГСа.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил донским специалистам оказать практическую и методическую помощь ДНР в интеграции в данную систему.

«Наши специалисты выехали в несколько городов ДНР — Донецк, Амвросиевку, Шахтерск, Торез, Енакиево, Снежное, Новоазовск, Харцызск и поселок городского типа Старобешево. В городах Дебальцеве и Ждановке закреплены специалисты, которые будут помогать в удаленном режиме по видеосвязи», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Работа в едином реестре позволит жителям ДНР получать необходимые услуги, такие как регистрация рождения и заключение брака. Глава региона отметил, что это важный шаг в интеграции новых регионов в систему российского законодательства.

«Воспользоваться услугами ЗАГСа в ДНР теперь смогут и жители Ростовской области, которые ездят туда к друзьям или родственникам», — сообщил врио губернатора.