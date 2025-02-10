Медведчук: Зеленский подписал себе приговор, признавшись в пропаже помощи США

Об этом он сообщил в авторской колонке для портала «Смотрим.ру».
Он отметил, что в то время как США утверждают о выделении Украине значительных средств, а конкретно о $177 млрд, сам Зеленский заявил о получении лишь $75 млрд.
Медведчук подчеркнул, что считает признание Зеленского крайне важным, поскольку им фактически он подписал себе приговор.
«То, что “помощь” была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств, и уже тогда было ясно, что большинство из них до Украины не доходило», — указал Медведчук.
Он добавил, что Зеленский прекрасно знает, куда ушли заявленные средства, но использует «тактику уголовника» для сокрытия этой информации.
Ранее Медведчук заявил, что Зеленский пытается превратить Украину в прислужницу Запада.