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Медведчук: Зеленский подписал себе приговор, признавшись в пропаже помощи США

Заявление Владимира Зеленского о том, что он не знает судьбу $200 млрд помощи, стало сенсацией, считает председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил в авторской колонке для портала «Смотрим.ру».

Он отметил, что в то время как США утверждают о выделении Украине значительных средств, а конкретно о $177 млрд, сам Зеленский заявил о получении лишь $75 млрд.

Медведчук подчеркнул, что считает признание Зеленского крайне важным, поскольку им фактически он подписал себе приговор.

«То, что “помощь” была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств, и уже тогда было ясно, что большинство из них до Украины не доходило», — указал Медведчук.

Он добавил, что Зеленский прекрасно знает, куда ушли заявленные средства, но использует «тактику уголовника» для сокрытия этой информации.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский пытается превратить Украину в прислужницу Запада.