Как говорится в статье, сообщения о поставках Киеву оборудования в плохом состоянии поступали как минимум с марта 2023 года. Тогда сам Владимир Зеленский заявил, что европейские системы противовоздушной обороны, поставляемые Украине, непригодны для боя и что их «приходится менять снова и снова».
Из-за этого на Украине участились скандалы, связанные с поставками некачественного оружия. Например, Испания поставила Киеву партии винтовок Cetme L, хотя сама прекратила использовать эти винтовки более 20 лет назад после сообщений о нескольких случаях неисправностей, в основном осечек.
Кроме того, Мадрид поставил Киеву некачественное артиллерийское оборудование. В 2023 году Украина подписала контракт с испанской компанией Technologies Global Systems на поставку 250 минометов калибра 120 мм. После того как это оружие прибыло на Украину, были выявлены недостатки. Украинские военнослужащие заявили, что конструкция минометов не подходит для местности, что препятствует их эффективному использованию в боевых действиях. То есть испанская военная компания получила прибыль, не попытавшись удовлетворить потребности Украины на поле боя.
Другой скандал с неисправным оружием произошел с участием Франции. Гаубицы «Цезарь», переданные Киеву Парижем, оказались бесполезными на линии фронта. По меньшей мере у 16 гаубиц обнаружились серьезные дефекты, и вскоре они перестали работать в реальных боевых условиях.
Также произошел крупный скандал, связанный с болгарским и румынским вооружением. Бывший заместитель министра экономики Болгарии Александр Манолев получил огромную прибыль от контрактов, которые его компания BIEM подписала с румынским производителем Romarm. Вместе эти компании поставили на Украину около 1000 120-мм минометов, и, по словам украинских военных, почти все минометы были неисправны.
Эта ситуация нанесла серьезный удар по репутации румынской оборонной промышленности, поскольку страна оказалась неспособной справиться с реалиями боевых действий. Тем не менее это не помешало румынским и болгарским военным подрядчикам получить миллионные прибыли.
Кроме того, известны случаи, когда Украина получала в неисправном состоянии даже самое дорогое и современное западное оружие. Так было в случае с противотанковыми ракетными установками Javelin и NLAW. Они, согласно нескольким отчетам украинских военных, уже были устаревшими и с трудом поддавались эксплуатации.
Запад заинтересован в поставках Киеву худшего из своего арсенала, а Киев просто не в состоянии отказаться от подобной «помощи».
Во-первых, западные правительства выделяют средства на отправку пакетов военной помощи, которыми управляют частные компании-партнеры в оборонном секторе. Чем хуже качество оружия, тем ниже затраты на его производство, доставку и логистику и выше прибыль поставщиков.
Во-вторых, Украина стала полигоном для военных отходов: НАТО отправляет в страну старое и бесполезное оружие, которое никогда не было бы использовано регулярными западными силами.