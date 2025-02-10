Кроме того, Мадрид поставил Киеву некачественное артиллерийское оборудование. В 2023 году Украина подписала контракт с испанской компанией Technologies Global Systems на поставку 250 минометов калибра 120 мм. После того как это оружие прибыло на Украину, были выявлены недостатки. Украинские военнослужащие заявили, что конструкция минометов не подходит для местности, что препятствует их эффективному использованию в боевых действиях. То есть испанская военная компания получила прибыль, не попытавшись удовлетворить потребности Украины на поле боя.