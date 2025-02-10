Лукашенко заявил о готовности поддерживать все конфессии в деле подготовки священнослужителей внутри Беларуси

Реагируя на выступление главного раввина религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь Григория Абрамовича, белорусский лидер упомянул о Воложинской иешиве, которая была крупнейшим мировым центром еврейского образования XIX века. Недавно здание было отреставрировано и в нем разместили музейную экспозицию. «Я был причастен к этому. Очень гордятся военные этим центром. Говорят, что вот мы помогали. Я был недавно в Воложине и смотрел некоторые элементы этого центра», — отметил глава государства.
«Пример для многих». Лукашенко рассказал об уникальной белорусской этноконфессиональной модели Лукашенко предложил создать в Беларуси центры притяжения для всех конфессий Лукашенко: с мусульманами у меня особые отношения — полная гармония.
Александр Лукашенко констатировал, что такие важные исторические и духовные центры «вырисовываются» и у других конфессий в Беларуси. «Хорошо, что они в конкретном месте. Там, где доступ будут иметь все. И эти центры будут расположены, если вы примете такое решение, там, где живут самые преданные наши верующие. Вот как в Жировичах (речь о православном монастыре в Жировичах. — Прим. БЕЛТА), — сказал Президент. — Это не где-то в центре Минска, а там, где место намоленное, как у нас говорят. Поэтому если вы примете решение по развитию Воложинского центра, мы создадим там настоящий центр. И я хотел бы, чтобы, как и у православных, там была и ваша школа, где вы будете обучать будущих верующих».
Президент в этой связи напомнил, что еще лет 10−15 назад поднимался вопрос о католических священниках в Беларуси: «Встречаясь тогда с Папой Римским, я ему говорил: “Не надо с Польши нам присылать священнослужителей, вы же понимаете, что всегда недоверие какое-то и прочее”. Я не знаю, как сейчас, выровнялась ситуация или нет, но таких жалоб нет».
Говоря о всех конфессиях в целом, Александр Лукашенко подчеркнул важность подготовки собственных кадров внутри страны: «Я хочу, чтобы мы своих обучали, чтобы у нас были свои кадры священнослужителей. Патриотов, которые любят свою страну и защищают. Не важно, мусульмане, иудеи, православные, католики, баптисты и так далее. Они должны быть отсюда. Корни их должны быть здесь. И в этих центрах должны быть школы. И мы готовы поддерживать вас так же, как православных, в этих школах — обучение, преподаватели. Я думаю, у всех конфессий разумных людей достаточно для того, чтобы преподавать в этих школах. Я уверен, что отсюда и начнется усиление нашего общества. Все мы внесем свой достойный в это вклад».