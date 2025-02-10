Лукашенко заявил о готовности поддерживать все конфессии в деле подготовки священнослужителей внутри Беларуси

Александр Лукашенко констатировал, что такие важные исторические и духовные центры «вырисовываются» и у других конфессий в Беларуси. «Хорошо, что они в конкретном месте. Там, где доступ будут иметь все. И эти центры будут расположены, если вы примете такое решение, там, где живут самые преданные наши верующие. Вот как в Жировичах (речь о православном монастыре в Жировичах. — Прим. БЕЛТА), — сказал Президент. — Это не где-то в центре Минска, а там, где место намоленное, как у нас говорят. Поэтому если вы примете решение по развитию Воложинского центра, мы создадим там настоящий центр. И я хотел бы, чтобы, как и у православных, там была и ваша школа, где вы будете обучать будущих верующих».