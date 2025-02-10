Россия надеется на нормализацию отношений с Молдавией, заявил посол Озеров

Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Ближайшие должны состояться во второй половине 2025 года.
«Естественно, мы рассчитываем на то, что предстоящие парламентские выборы, вообще политические процессы, которые происходят в Молдавии, приведут к нормализации наших отношений и создадут условия для возобновления диалога по наиболее острым проблемам двухсторонних отношений, которые есть и которые все равно так или иначе настанет день придется решать», — заявил Озеров.
Посол напомнил о состоявшихся в Молдавии осенью прошлого года президентских выборах, по результату которых наибольшее число голосов внутри страны набрал именно кандидат, который выступал за сбалансированное развитие отношений и с европейскими странами, и с Россией. «Это трезвый взгляд, основанный на здравом смысле, основанный на истории наших отношений и возможностях, которые существуют. Поэтому мы смотрим на предстоящие парламентские выборы, конечно же, через призму перспектив нормализации российско-молдавских связей», — подчеркнул он.
В Молдавии 3 ноября 2024 года прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок «Победа» отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив ее в фальсификации выборов.