Трамп призвал рассматривать сектор Газа как объект недвижимости

«Подумайте об этом как о большом объекте недвижимости, которым будут владеть Соединенные Штаты, и мы будем медленно, очень медленно — мы никуда не торопимся — развивать его», — цитирует Трампа CNN.
Американский лидер обратился к теме будущего сектора Газа на встрече с журналистами. Трамп заявил, что палестинцы могли бы разместиться в соседних странах Ближнего Востока. Он обратил внимание, что было бы «большой ошибкой» разрешить им вновь поселиться на территории анклава, так как США не хотят, чтобы туда вернулся ХАМАС, сообщает «Интерфакс».
Ранее Трамп заявлял, что жители сектора Газа должны покинуть его и переехать жить на постоянное место жительства в другие государства. На разрушенной военными действиями территории, по мнению президента США, следует построить новый курорт.
Предполагается, что будущее сектора Газа и палестинцев станет одной из тем переговоров Дональда Трампа и короля Иордании Абдаллы II в Вашингтоне, которые состоятся на этой неделе. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц уверен, что Трамп обсудит свой план и с другими региональными игроками.
«Если вам не нравится его план, садитесь за стол переговоров и предлагайте свой», — заявил Уолтц в эфире телеканала NBC.
The Jerusalem Post пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который одобрил инициативу Трампа по переселению палестинцев, старается, чтобы план по сектору Газа получил поддержку американских сенаторов. Для этого глава израильского правительства провел несколько встреч в Вашингтоне. Советники Нетаньяху активно сотрудничают с американскими СМИ, побуждая их освещать идею освобождения анклава от его жителей.
Лидеры других государств восприняли идею Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа негативно. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предложение Трампа абсурдным и не стоящим внимания и обсуждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инициативе американского лидера по передаче контроля над сектором Газа США, подчеркнул, что следует узнать о деталях плана, который пока вызывает много вопросов. Представитель Кремля отметил, что на территории анклава проживают почти 1,2 млн палестинцев. Ранее Совбез ООН обещал им государственное решение ближневосточной проблемы.