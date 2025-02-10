Трамп призвал рассматривать сектор Газа как объект недвижимости

Американский лидер обратился к теме будущего сектора Газа на встрече с журналистами. Трамп заявил, что палестинцы могли бы разместиться в соседних странах Ближнего Востока. Он обратил внимание, что было бы «большой ошибкой» разрешить им вновь поселиться на территории анклава, так как США не хотят, чтобы туда вернулся ХАМАС, сообщает «Интерфакс».