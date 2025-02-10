Лукашенко рассказал, как проникся добротой баптистов и трудолюбием староверов

«Но какие это были трудяги. Трудно себе представить. Они такие трудолюбивые были люди. Они строили там объект один, и я, когда туда приезжаю, сразу вспоминаю староверов, потому что таких трудолюбивых людей ни до, ни после этого я больше не видел. И это староверы построили тот объект, где отдыхают наши люди, я иногда бывают там, в Витебской области, — отметил Александр Лукашенко. — У меня с нашими евангельскими христианами, баптистами, староверами были в жизни такие конкретные случаи, и они через десятилетия остались в моем сердце».