Лукашенко рассказал, как проникся добротой баптистов и трудолюбием староверов

Президент рассказал, что в жизни ему приходилось сталкиваться с представителями самых разных конфессий, в том числе и с баптистами. Президент упомянул об одном из случаев, который произошел еще в советские годы.
«На территории нашего хозяйства было несколько деревень, практически чисто баптистские. Я как секретарь парткома думал: я туда съезжу. Я приехал, поговорил со многими. Добрые такие люди, в основном старшего возраста. Я проникся жесточайшим чувством уважения к этим людям. И как только начинали про баптистов что-то говорить, я всегда за них заступался: вы что, вот у меня на территории хозяйства есть эти люди, и я у них бывал — это добрейшие люди, очень порядочные, добрые люди».
Похожим образом у Александра Лукашенко, по его словам, сложились и отношения со староверами. С ними он познакомился ближе уже в президентские годы.
«Пример для многих». Лукашенко рассказал об уникальной белорусской этноконфессиональной модели Лукашенко предложил создать в Беларуси центры притяжения для всех конфессий Лукашенко передал теплые пожелания Папе Римскому Франциску и выразил надежду на встречу с ним Лукашенко: с мусульманами у меня особые отношения — полная гармония.
«Эти старики потом работали у нас на одном объекте. Говорят: “Вы приезжайте в нашу деревню, мы готовы женить вас на своей девушке”. — “Вы же замуж выходите или женитесь только на своих”. — “Мы готовы!” Я все обещал туда приехать, но так и не приехал в ту деревню. А сейчас (в прошлом или позапрошлом году) я это вспомнил. Оказывается, уже в той деревне не осталось этих (староверов. — Прим. БЕЛТА) и стариков, и молодежи — разъехались. Может, один-два человека живут, но это уже не деревня староверов», — рассказал глава государства.
«Но какие это были трудяги. Трудно себе представить. Они такие трудолюбивые были люди. Они строили там объект один, и я, когда туда приезжаю, сразу вспоминаю староверов, потому что таких трудолюбивых людей ни до, ни после этого я больше не видел. И это староверы построили тот объект, где отдыхают наши люди, я иногда бывают там, в Витебской области, — отметил Александр Лукашенко. — У меня с нашими евангельскими христианами, баптистами, староверами были в жизни такие конкретные случаи, и они через десятилетия остались в моем сердце».
Во время встречи было отмечено, что евангельские христиане-баптисты уже 150 лет исповедуют свою веру на белорусской земле. «Ситуация не всегда была благоприятной для евангельских верующих, но мы рады, что наши предшественники, пройдя через гонения, сохранили веру и передали ее нам. И я хочу выразить вам благодарность за то, что с самого начала существования независимой Беларуси мы можем свободно поклоняться, исповедовать свою веру, учить детей, молодежь. Мы благодарны за мир в стране, за добрые отношения между религиями», — сказал председатель Союза евангельских христиан баптистов в Беларуси Леонид Михович.
«Мы имеем возможность общаться с нашими единоверцами из других стран. Они к нам приезжают в гости. В последнее время не так часто, но есть гости из Европы, Америки. И обычно они удивляются тем возможностям, которые мы имеем. Удивляются, конечно, порядку, безопасности, условиям жизни здесь, потому что едут с другими представлениями. Мы благодарны за возможность безвизового въезда и надеемся, что такие условия сохранятся, чтобы люди могли приезжать и видеть своими глазами, что происходит в Беларуси», — добавил Леонид Михович.
По его словам, отношения церкви и государства пересекаются в двух сферах — это поддержка семейных ценностей и социальное служение, милосердие.
«В наших церквях семейные ценности всегда занимали важное место. И мы благодарны за то, что государство заботится о семье начиная с самого ее зарождения: моральная, финансовая помощь, решение жилищных вопросов. У нас немало многодетных семей, и многие семьи получили квартиру или построили дома благодаря заботе государства. Я думаю, что этот фокус на семье более чем оправдан», — подчеркнул председатель религиозного объединения.