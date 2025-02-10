Какие направления экономического сотрудничества с Беларусью планирует развивать Пакистан

Товарооборот Беларуси и Пакистана за прошлый год вырос на 4,6% Совместные производства и сельское хозяйство. Кушнаренко о перспективах сотрудничества с Пакистаном.
Джам Камаль Хан отметил, что у стран есть обширное взаимодействие в областях сельского хозяйства, технологий, промышленного сектора и роста в различных секторах для общей взаимной выгоды для обеих стран.
Говоря о визите Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан в ноябре прошлого года, министр напомнил, что был подписан ряд взаимных соглашений. «Это было не только межправительственное взаимодействие, но в то же время у нас был бизнес-форум. На этом бизнес-форуме у нас было несколько компаний, которые представляли Беларусь, и у них было очень хорошее взаимодействие с пакистанскими коллегами в разных областях, где они исследовали потенциальный рост в сельском хозяйстве, торговле, производстве, ИКТ, логистике и других областях. Продолжая эти договоренности, мы сегодня здесь», — подчеркнул он.
По его словам, пакистанская сторона с нетерпением ожидает визита премьер-министра Шахбаза Шарифа в Беларусь, который намечен примерно через месяц. «Главная цель — укрепление двустороннего сотрудничества между двумя странами, возможностей, которые существуют в области сельского хозяйства, энергетики, производства и большого количества экспертных уровней обеспечения качества, аккредитаций, в которых Беларусь имеет опыт», — рассказал Джам Камаль Хан.
Пакистан — очень большая страна с большим населением и рынком, добавил он. «Но в то же время Пакистан также является страной-экспортером, мы поставляем много промышленных товаров по всему миру. Мы также очень заинтересованы развитии сферы услуг. И это сотрудничество открывает возможности для обеих стран», — уверен он.
Министр подчеркнул, что это его первый визит в Беларусь. «Я весьма очарован тем, как Президент сделал все возможное для своего народа. Мы видим прогрессирующую страну, страну, которая демонстрирует рост во всех направлениях и секторах экономики. Я очень рад гостеприимству, теплоте, которую я получаю от людей, региона и правительства здесь», — поделился впечатлениями Джам Камаль Хан.
В Минске проходит восьмое заседание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Для участия в этом мероприятии в Республику Беларусь прибыла делегация во главе с федеральным министром торговли Пакистана. Ее состав также входит представители Министерства экономических связей, торговли, Специального совета по содействию инвестициям Пакистана. Повестка дня очень насыщенная — будут рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества Беларуси и Пакистана по широкому спектру направлений. Запланирована также демонстрация экспортного потенциала. Пакистанская делегация посетит ряд промышленных предприятий, а также состоится ряд двухсторонних встреч.