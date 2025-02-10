Какие направления экономического сотрудничества с Беларусью планирует развивать Пакистан

Говоря о визите Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан в ноябре прошлого года, министр напомнил, что был подписан ряд взаимных соглашений. «Это было не только межправительственное взаимодействие, но в то же время у нас был бизнес-форум. На этом бизнес-форуме у нас было несколько компаний, которые представляли Беларусь, и у них было очень хорошее взаимодействие с пакистанскими коллегами в разных областях, где они исследовали потенциальный рост в сельском хозяйстве, торговле, производстве, ИКТ, логистике и других областях. Продолжая эти договоренности, мы сегодня здесь», — подчеркнул он.