«Естественно, вопросы безопасности прежде всего, но нашу сегодняшнюю встречу предлагаю посвятить вопросам, без которых жизнь человека тоже невозможна, — обратился глава государства. — Это социально-экономические вопросы: экономика, здравоохранение, образование, различные социальные выплаты».
Путин заявил, что безопасность в ДНР на первом месте
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вопросы безопасности первостепенны в Донецкой Народной Республике, однако руководство региона должно уделять внимание и социальным проблемам. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин, открывая в Кремле встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.