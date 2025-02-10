Путин заявил, что безопасность в ДНР на первом месте

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вопросы безопасности первостепенны в Донецкой Народной Республике, однако руководство региона должно уделять внимание и социальным проблемам. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин, открывая в Кремле встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.